Одному з очільників російської тюрми, де катують українських військовополонених, оголосили підозру

Про це повідомляє СБУ.

Так, заочну підозру отримав громадянин Росії Олексій Хавецький - заступник начальника Виправної колонії № 7, що розташована у Володимирській області РФ.

За матеріалами справи, щонайменше з кінця травня 2023 до лютого 2024 року підозрюваний особисто брав участь у тортурах над полоненими українськими воїнами.

"У буцегарнях потерпілих катували електричним струмом і натравлювали на них сторожових собак, яких рашисти використовували для охорони периметра режимного об’єкта. Також за вказівкою Хавецького його підлеглі регулярно били полонених, а потім залишали їх на тривалий час без їжі, води та меддопомоги", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, росіяни утримували полонених без теплого одягу у промерзлих камерах без опалення або при низьких температурах на відкритому повітрі. Таким чином Хавецький намагався "вибити" з потерпілих потрібні окупантам "зізнання".

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Хавецькому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.