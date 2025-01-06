Одному з очільників російської тюрми, де катують українських військовополонених, оголосили підозру
Служба безпеки та Національна поліція задокументували воєнні злочини одного з очільників російської тюрми, де катують українських військовополонених. Йому оголосили заочну підозру
Про це повідомляє СБУ.
Так, заочну підозру отримав громадянин Росії Олексій Хавецький - заступник начальника Виправної колонії № 7, що розташована у Володимирській області РФ.
За матеріалами справи, щонайменше з кінця травня 2023 до лютого 2024 року підозрюваний особисто брав участь у тортурах над полоненими українськими воїнами.
"У буцегарнях потерпілих катували електричним струмом і натравлювали на них сторожових собак, яких рашисти використовували для охорони периметра режимного об’єкта. Також за вказівкою Хавецького його підлеглі регулярно били полонених, а потім залишали їх на тривалий час без їжі, води та меддопомоги", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, росіяни утримували полонених без теплого одягу у промерзлих камерах без опалення або при низьких температурах на відкритому повітрі. Таким чином Хавецький намагався "вибити" з потерпілих потрібні окупантам "зізнання".
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Хавецькому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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