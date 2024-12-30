Поліція назвала ім'я окупанта, який наказав вбити Ірину Фількину. Фото "жінки з червоним манікюром" стало символом звірств РФ у Бучі

Про це повідомляє Бучанська міська рада.

Слідче управління Нацполіції України встановило особу вбивці співробітниці компанії "Епіцентр" Ірини Фількиної у Бучі. Підозрюваним є командир 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії ПДВ РФ Артьом Тарєєв, 1995 року народження.

За даними слідства, 5 березня 2022 року Тараєв віддав наказ стріляти по всіх цивільних особах, які з’являться у районі перехрестя вулиць Яблунської та Водопровідної, що у Бучі.

Того ж дня близько 11:15 Ірина Фількіна, яка їхала на велосипеді, була розстріляна російськими військовими – у неї випустили щонайменше 15 куль з автоматичної зброї та БМД-2.

Загалом, за даними слідства, внаслідок наказу Тарєєва на вулиці Яблунській було вбито 13 мирних жителів.

"Фото тіла загиблої жінки з яскравим червоним манікюром стало одним із символів російських звірств під час окупації Київщини та облетіло світові медіа. Встановлення особи підозрюваного – це важливий крок у розслідуванні воєнних злочинів на території України. Усі причетні до вбивств мирного населення мають постати перед міжнародним правосуддям", - йдеться у повідомленні.

Журналістка російського опозиційного телеканалу "Дождь" Катерина Фоміна поговорила із сестрою Артема Тарєєва Вікторією, яка сказала, що її брат продовжує воювати. Сам Тарєєв на дзвінки не відповів.

"Новини не дивлюся, не бачу в цьому сенсі, на подібні питання [про розслідування поліції] відповідати не бачу сенсу. Можете додзвонитися його командуванню та уточнити це питання. Він не відповідає вам на дзвінки, бо воює", - сказала Вікторія Тарєєва.

Дочка Ірини Фількіної Ольга в розмові сказала, що хотіла б, щоб Тареєв і його товариші по службі "пережили точно такий біль, який завдали".

"Результати бачила, але доки не побачу покарання, це не несе за собою жодного полегшення. Я хотіла б, якщо це колись може статися, щоб він і його товариші по службі пережили такий самий біль, який завдали, - сказала Ольга Фількіна.