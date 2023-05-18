МВС встановило двох російських військових, які розстрілювали цивільне населення в Бучі
МВС України встановило особи двох російських військових, які розстрілювали цивільне населення в Бучі у березні 2023 року, наразі їм загрожує 12 років позбавлення волі
Про це йдеться у twitter установи.
Зазначається, що злочинцями виявилися командир парашутно-десантної роти та командир відділення 137–го парашутно-десантного полку, 106 десантної дивізії.
"Встановлено, що 02.03.2022, під час окупації Бучанського району, російські військові відкрили вогонь по двох автомобілях, за кермом яких перебували цивільні. Потерпілі дивом вижили й виїхали з-під обстрілу", - йдеться у повідомленні.
Винних звинувачують за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".
- Командиру армії РФ Павлу Бабалічу, який під час тимчасового перебування війська РФ у Бучанському районі наказував обстрілювати авто мирних жителів, оголосили підозру.
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