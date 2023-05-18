Про це йдеться у twitter установи.

Зазначається, що злочинцями виявилися командир парашутно-десантної роти та командир відділення 137–го парашутно-десантного полку, 106 десантної дивізії.

"Встановлено, що 02.03.2022, під час окупації Бучанського району, російські військові відкрили вогонь по двох автомобілях, за кермом яких перебували цивільні. Потерпілі дивом вижили й виїхали з-під обстрілу", - йдеться у повідомленні.

Винних звинувачують за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".