Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Підрозділ командира однієї з рот 137-го парашутно-десантного полку 106-ї повітряно-десантної дивізії капітана Павла Бабаліча у березні 2022 року зайняв позиції в Київській області.

На ділянці автодороги міжнародного значення Київ-Варшава у районі населених пунктів Немішаєве і Микуличі Бучанського району зловмисник віддавав накази підлеглим жорстоко поводитися з цивільним населенням. Зокрема росіянин наказував обстрілювати автівки мирних жителів, які їхали по трасі.

"У взаємодії з Національною поліцією, документально підтверджено, що зі стрілецької зброї він та його підлеглі вразили щонайменше дві машини з мирними громадянами, які дивом залишились живими", - пояснюють у пресслужбі.

Бабаліч та його підлеглі підозрюються у вчиненні злочину за жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушеннях законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами.