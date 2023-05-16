Наказував обстрілювати авто мирних жителів на Київщині: командиру окупаційних військ оголосили підозру
Під час тимчасового перебування війська РФ у Бучанському районі один із командирів наказував обстрілювати авто мирних жителів. Павлу Бабалічу оголосили підозру
Про це інформує Державне бюро розслідувань.
Підрозділ командира однієї з рот 137-го парашутно-десантного полку 106-ї повітряно-десантної дивізії капітана Павла Бабаліча у березні 2022 року зайняв позиції в Київській області.
На ділянці автодороги міжнародного значення Київ-Варшава у районі населених пунктів Немішаєве і Микуличі Бучанського району зловмисник віддавав накази підлеглим жорстоко поводитися з цивільним населенням. Зокрема росіянин наказував обстрілювати автівки мирних жителів, які їхали по трасі.
"У взаємодії з Національною поліцією, документально підтверджено, що зі стрілецької зброї він та його підлеглі вразили щонайменше дві машини з мирними громадянами, які дивом залишились живими", - пояснюють у пресслужбі.
Бабаліч та його підлеглі підозрюються у вчиненні злочину за жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушеннях законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами.
- Жительку Донецької області засудили до 5 років ув'язнення за передачу інформації про ЗСУ окупантам.
- Суд призначив 8 років тюрми з конфіскацією майна бойовику "ЛНР", який після співпраці з окупантами переховувався на Київщині під виглядом переселенця.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.25
Купівля 37.25Продаж 37.79
-
EUR
Купівля 40.48Продаж 41.42
- Актуальне
- Важливе