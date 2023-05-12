Жительку Донецької області засудили до 5 років ув'язнення за передачу інформації про ЗСУ окупантам
Жителька Донецької області передавала росіянам інформацію про позиції українських військових у регіоні. Її чекає 5 років ув'язнення
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
"З квітня по вересень 2022 року жінка через "Telegram" передавала знайомій із псевдореспубліки "ДНР" інформацію про переміщення і розташування особового складу ЗСУ у містах Новогродівка та Селидове", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що під час листування жінка передавала дані про переміщення реактивних систем залпового вогню, вантажівок та іншої техніки, яка використовується українськими військовослужбовцями в оборонних цілях.
За півроку було надіслано дванадцять таких повідомлень.
Прокуратура ухвалила рішення про несанкціоноване поширення інформації про розміщення Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Жінку засуджено до 5 років 3 місяців позбавлення волі.
- Зловмисник зливав ворогу інформацію про розташування бойових позицій українських реактивних систем залпового вогню "Град" на Харківщині.
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