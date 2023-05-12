Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

"З квітня по вересень 2022 року жінка через "Telegram" передавала знайомій із псевдореспубліки "ДНР" інформацію про переміщення і розташування особового складу ЗСУ у містах Новогродівка та Селидове", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що під час листування жінка передавала дані про переміщення реактивних систем залпового вогню, вантажівок та іншої техніки, яка використовується українськими військовослужбовцями в оборонних цілях.

За півроку було надіслано дванадцять таких повідомлень.

Прокуратура ухвалила рішення про несанкціоноване поширення інформації про розміщення Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Жінку засуджено до 5 років 3 місяців позбавлення волі.