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Уродженець Луганщини отримав 15 років ув'язнення за передачу РФ координат українських РСЗВ

12 травня, 2023 п'ятниця
16:28
Кримінал СБУ

Зловмисник "зливав" ворогу інформацію про розташування бойових позицій українських реактивних систем залпового вогню "Град" на Харківщині

Про це інформує СБУ.

Служба безпеки зібрала докази вини ще одного російського агента, який передавав окупантам локації Сил оборони у Харківській області, зокрема про розташування бойових позицій українських РСЗВ "Град".

Отримані координати загарбники використовували для підготовки прицільних ракетно-артилерійських ударів. 

За даними слідства, злочинцем є мешканець Луганщини, який на початку повномасштабного вторгнення за власної ініціативи вийшов на двох російських військових із позивними "Яша" та "Урал". Під час дистанційного спілкування він запропонував окупантам свою допомогу у війні проти України.

Для збору розвідданих зрадник використовував своїх знайомих. Крім того, залучив свою дружину для обробки медіафайлів з координатами українських об’єктів. Усю отриману інформацію зловмисник надсилав окупантам через месенджер Телеграм у вигляді відміток на Гугл-карті.

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років ув’язнення.

  • Служба безпеки затримала ще двох поплічників ворога під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донецької області. 
СБУ
Луганщина
Війна з Росією
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