Про це інформує СБУ.

Служба безпеки зібрала докази вини ще одного російського агента, який передавав окупантам локації Сил оборони у Харківській області, зокрема про розташування бойових позицій українських РСЗВ "Град".

Отримані координати загарбники використовували для підготовки прицільних ракетно-артилерійських ударів.

За даними слідства, злочинцем є мешканець Луганщини, який на початку повномасштабного вторгнення за власної ініціативи вийшов на двох російських військових із позивними "Яша" та "Урал". Під час дистанційного спілкування він запропонував окупантам свою допомогу у війні проти України.

Для збору розвідданих зрадник використовував своїх знайомих. Крім того, залучив свою дружину для обробки медіафайлів з координатами українських об’єктів. Усю отриману інформацію зловмисник надсилав окупантам через месенджер Телеграм у вигляді відміток на Гугл-карті.

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років ув’язнення.