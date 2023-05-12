Наводили російські ракети на локації Сил оборони у Краматорську: СБУ затримала двох колаборантів
Служба безпеки затримала ще двох поплічників ворога під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донецької області
Про це повідомили у п'ятницю, 12 травня, в telegram-каналі Служби безпеки України.
"Зловмисниками виявились двоє мешканців Краматорська, які передавали окупантам локації Сил оборони на території регіону. Особливу увагу вони звертали на місця базування і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та Держприкордонслужби на Бахмутському напрямку", - йдеться у дописі.
Зазначається, що співробітники СБУ затримали обох зловмисників під час виконання ними ворожого завдання.
СБУ інформує, що один з них – збирав розвіддані та передавав їх своєму спільнику, який адміністрував проросійську групу у telegram і був "на зв’язку" з бойовиком окупаційного угруповання РФ на східному фронті.
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Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки прицільних ракетних ударів по Краматорському району.
Під час обшуків за адресами проживання фігурантів виявлено мобільні телефони, які вони використовували для комунікації з агресором через месенджер.
Фото: telegram-канал СБУ
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили одному із затриманих про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану).
Дії іншого фігуранта – адміністратора прокремлівської інтернет-групи – кваліфіковано за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
- 11 травня повідомлялося, що до суду було скеровано обвинувальний акт щодо жителя тимчасово окупованого Донецька, який добровільно перейшов на бік ворога та в складі "ДНР" окупував населені пункти Херсонщини.
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