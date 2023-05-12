Про це повідомили у п'ятницю, 12 травня, в telegram-каналі Служби безпеки України.

"Зловмисниками виявились двоє мешканців Краматорська, які передавали окупантам локації Сил оборони на території регіону. Особливу увагу вони звертали на місця базування і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та Держприкордонслужби на Бахмутському напрямку", - йдеться у дописі.

Зазначається, що співробітники СБУ затримали обох зловмисників під час виконання ними ворожого завдання.

СБУ інформує, що один з них – збирав розвіддані та передавав їх своєму спільнику, який адміністрував проросійську групу у telegram і був "на зв’язку" з бойовиком окупаційного угруповання РФ на східному фронті.

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Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки прицільних ракетних ударів по Краматорському району.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів виявлено мобільні телефони, які вони використовували для комунікації з агресором через месенджер.

Фото: telegram-канал СБУ

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили одному із затриманих про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану).

Дії іншого фігуранта – адміністратора прокремлівської інтернет-групи – кваліфіковано за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.