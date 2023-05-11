Виявлено нові докази підтримки РФ: підозру в держзраді отримали екснардепи Царьов, Святаш і Марков
Служба безпеки повідомила про підозру трьом колишнім нардепам від Партії регіонів - Олегу Царьову, Дмитру Святашу та Ігорю Маркову. Вони підтримали та виправдовували вторгнення Росії на територію України
Про це повідомили в Службі безпеки України.
За даними правоохоронців, Олег Царьов співпрацював з керівництвом міноборони Росії вже після початку її вторгнення в Україну.
Колишній народний депутат повідомляв окупантам інформацію про результати ударів ворожої авіації по українській території. Також саме він передав окупаційним військам детальну інформацію про наслідки ракетного удару по Кременчуцькому нафтопереробному заводу.
Царьов отримав цю інформацію від іншого колишнього депутата Дмитра Святаша.
За даними слідства, з 24 лютого 2022 року Святаш активно підтримував державу-агресора, через що росіяни розглядали його як кандидата на посаду так званого губернатора Харківської області, яку планували окупувати.
Підозрюваний передавав агресору інформацію про озброєння, час та напрямки пересування підрозділів ЗСУ в регіоні. Відомо, що ці дані він отримував від своїх "партійних" зв'язків у Харківській області.
Інший підозрюваний, колишній депутат-регіонал Ігор Марков, регулярно виправдовував збройну агресію Росії проти нашої країни. Відеозаписи його провокаційних виступів неодноразово транслювали на центральних російських телеканалах.
Правоохоронці додатково кваліфікували злочинні дії Маркова за двома статтями: ст. 436 (пропаганда війни) та ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
"За всіма новими викритими фактами тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності", - йдеться у повідомлені.
Наразі вони переховуються від правосуддя на території Росії.
- Наприкінці березня 2022 року ексрегіонал Царьов запропонував міському голові здати росіянам Кривий Ріг, натомість мер відправив його слідом за російським кораблем. Після цього Царьову оголосили підозру у державній зраді.
- Колишньому народному депутату Дмитру Святашу повідомили про підозру та оголосили у розшук після закликів українцям отримувати паспорти Росії.
- 10 серпня колишньому нардепу від "Партії регіонів" Маркову повідомили про підозру ще щонайменше за 4 статтями та оголосили в міжнародний розшук.
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