Ексрегіонал Царьов запропонував здати Кривий Ріг, мер відправив його слідом за російським кораблем
Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул відкинув заклик зрадника Олега Царьова здати місто російським військам
Про це голова ОВА Кривого Рогу повідомив у Фейсбуці.
"Пішов на х*й, зрадник, разом зі своїми господарями", – написав він.
Вілкул оприлюднив допис Царьова, в якому той говорить, що російські солдати вже підійшли до Кривого Рогу, та пропонує співпрацю з РФ.
"Наші війська зараз перебувають під Кривим Рогом. Очікую від мера Кривого Рогу Юрія Вілкула послідовності. Юрій та Олександр Вілкули раніше були моїми однопартійцями і завжди займали проросійську позицію. Піти на співпрацю з армією РФ – це означає зберегти місто та життя криворожан. Сподіваюся, мер Кривого Рогу ухвалить правильне рішення", – написав Царьов.
Зазначимо, що колишній "регіонал" Олег Царьов звинувачується у державній зраді через колабораціонізм із Росією під час захоплення Криму, переховувався в РФ – а під час війни прийшов із окупантами в Україну.
- Нагадаємо, голова облради Миколаївщини заявила, що російські окупанти намагались змусити її до співпраці, погрожуючи їй та родині.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.39
- Актуальне
- Важливе