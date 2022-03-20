Ексрегіонал Царьов запропонував здати Кривий Ріг, мер відправив його слідом за російським кораблем

Про це голова ОВА Кривого Рогу повідомив у Фейсбуці.

"Пішов на х*й, зрадник, разом зі своїми господарями", – написав він.

Вілкул оприлюднив допис Царьова, в якому той говорить, що російські солдати вже підійшли до Кривого Рогу, та пропонує співпрацю з РФ.



"Наші війська зараз перебувають під Кривим Рогом. Очікую від мера Кривого Рогу Юрія Вілкула послідовності. Юрій та Олександр Вілкули раніше були моїми однопартійцями і завжди займали проросійську позицію. Піти на співпрацю з армією РФ – це означає зберегти місто та життя криворожан. Сподіваюся, мер Кривого Рогу ухвалить правильне рішення", – написав Царьов.

Зазначимо, що колишній "регіонал" Олег Царьов звинувачується у державній зраді через колабораціонізм із Росією під час захоплення Криму, переховувався в РФ – а під час війни прийшов із окупантами в Україну.

Нагадаємо, голова облради Миколаївщини заявила, що російські окупанти намагались змусити її до співпраці, погрожуючи їй та родині.