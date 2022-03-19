"Погрожували родині, дітям": голова облради Миколаївщини Замазєєва розповіла, як окупанти намагалися змусити її до співпраці

Про це повідомила голова облради Миколаївщини Ганна Замазєєва.



"Колись ми росіян називали братським народом, але вони за Біблейськими канонами скоїли страшний гріх, за який будуть розплачуватись їх нащадки. Вони, як кровний брат Каїн, який підступно вбив ножем в спину Авеля! Так само діє Росія до українського народу", – пише Замазєєва.



Вона нагадала, що станом на 19 березня окупанти вже декілька разів викрадали мерів українських муст, зокрема:

Скадовськ

Бердянськ

Дніпрорудне

Мелітополь.

Нагадаємо, 11 березня з'явилася інформація про викрадення російськими окупантами міського голови захопленого Мелітополя Івана Федорова.

10 березня в Мелітополі військові РФ викрали депутатку Запорізької облради й директорку краєзнавчого музею Лейлу Ібрагімову.

13 березня стало відомо, що у окупованому Мелітополі викрали голову районної ради Сергія Прийму.

16 березня, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив про успішне завершення спецоперації з визволення мера Мелітополя Івана Федорова.

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Голова облради заявила, що ще в перший день війни окупанти запросили її на перемовини, а вже пізніше почали погрожувати."Потім пішли погрози моїй родині, дітям, якщо я не погоджусь на їхні умови вийти з заявою визнання "нового миру" та закликати людей до складання зброї, проведення референдуму і таке інше. Це змушувало мене переховуватись, не давало змогу навіть поїхати до своєї оселі, де мене будуть шукати в першу чергу", – додала вона.