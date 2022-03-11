Окупанти, ймовірно, викрали мера Мелітополя, - Офіс президента

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, передає Еспресо.TV.

"За попередньою інформацією годину тому окупантами був викрадений мер міста Мелітополь Іван Федоров", - написав Тимошенко.



Також про викрадення міського голови повідомляв і радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, група з 10 окупантів викрала Федорова, який відмовився від співпраці з ними. Під час викрадення йому нібито надягли пластиковий мішок на голову.

"Вороги затримали його у міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста. У кабінеті Івана Федорова стояв український прапор", - писав Геращенко.

Нагадаємо, 10 березня в Мелітополі військові РФ викрали депутатку Запорізької облради й директорку краєзнавчого музею Лейлу Ібрагімову