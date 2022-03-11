Окупанти, ймовірно, викрали мера Мелітополя, - Офіс президента
З'явилася інформація про викрадення російськими окупантами міського голови захопленого Мелітополя Івана Федорова. Інформацію наразі перевіряють
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, передає Еспресо.TV.
"За попередньою інформацією годину тому окупантами був викрадений мер міста Мелітополь Іван Федоров", - написав Тимошенко.
Також про викрадення міського голови повідомляв і радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, група з 10 окупантів викрала Федорова, який відмовився від співпраці з ними. Під час викрадення йому нібито надягли пластиковий мішок на голову.
"Вороги затримали його у міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста. У кабінеті Івана Федорова стояв український прапор", - писав Геращенко.
- Нагадаємо, 10 березня в Мелітополі військові РФ викрали депутатку Запорізької облради й директорку краєзнавчого музею Лейлу Ібрагімову
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