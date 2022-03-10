У Мелітополі окупанти викрали депутатку облради Ібрагімову, - Меджліс

Про це повідомив член Меджлісу кримськотатарського народу Ескандер Барієв.



"Сьогодні (10 березня, ред.), в м. Мелітополі, о 6-й ранку озброєні люди у російській військовій формі увірвалися у будинок депутатки Запорізької обласної ради, представниці корінного кримськотатарського народу Лейли Ібрагімової, директорки Мелітопольського міського краєзнавчого музею", - написав він.



У жінки провели обшуки, вилучили телефони. Саму Лейлу Ібрагімову російські окупанти вивезли в невідомому напрямку.



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