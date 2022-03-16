Українські спецпризначенні звільнили з полону окупантів мера Мелітополя

Про це він повідомив у відеозверненні.



"Маємо хороші новини з Запоріжжя. Щойно завершилася спецоперація зі зівільнення з полону мера Мелітополя Івана Федорова", – сказав Тимошенко.



Він у безпеці і щойно поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським, додав він.



"Своїх не кидаємо", – вказав замголови ОП.



Нагадаємо, 11 березня з'явилася інформація про викрадення російськими окупантами міського голови захопленого Мелітополя Івана Федорова.

10 березня в Мелітополі військові РФ викрали депутатку Запорізької облради й директорку краєзнавчого музею Лейлу Ібрагімову.

13 березня стало відомо, що у окупованому Мелітополі викрали голову районної ради Сергія Прийму.