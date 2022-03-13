У Мелітополі викрали голову райради, - ЗМІ
У окупованому Мелітополі викрали голову районної ради Сергія Прийму
Про це повідомляє місцеве видання РІА-М.
13 березня стало відомо, що о 7:30 окупанти прийшли додому з обшуком до голови районної ради – Сергія Прийми.
Обшук проводили 8 осіб, забрали його документи, усі мобільні пристрої та вимагали паролі.
Прийму після обшуку забрали.
- Нагадаємо, 11 березня з'явилася інформація про викрадення російськими окупантами міського голови захопленого Мелітополя Івана Федорова.
- 10 березня в Мелітополі військові РФ викрали депутатку Запорізької облради й директорку краєзнавчого музею Лейлу Ібрагімову.
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