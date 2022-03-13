У Мелітополі викрали голову райради, - ЗМІ

Про це повідомляє місцеве видання РІА-М.



13 березня стало відомо, що о 7:30 окупанти прийшли додому з обшуком до голови районної ради – Сергія Прийми.



Обшук проводили 8 осіб, забрали його документи, усі мобільні пристрої та вимагали паролі.



Прийму після обшуку забрали.

Нагадаємо, 11 березня з'явилася інформація про викрадення російськими окупантами міського голови захопленого Мелітополя Івана Федорова.

10 березня в Мелітополі військові РФ викрали депутатку Запорізької облради й директорку краєзнавчого музею Лейлу Ібрагімову.