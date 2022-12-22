Про це інформує Служба безпеки України.

Дмитро Святаш - представник Харківського осередку партії регіонів. Від цієї політсили його п’ять разів обирали до парламенту. Після початку повномасштабного вторгнення РФ той публічно підтримував країну-спонсора тероризму та виправдовував окупацію частини східних і південних районів України.

Слідство встановило, що у серпні цього року фігурант опублікував на своїй офіційній сторінці в соцмережі пропагандистський пост.

"У своєму дописі закликав мешканців тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей підтримати загарбників та оформлювати російські паспорти. Таким чином зловмисник "гарантував" громадянам лояльне відношення з боку агресора, а також обіцяв "списання" кредитних зобов’язань", - роз'яснює СБУ.

Також екснардеп від Партії регіонів переконував про нібито регулярне надходження гумдопомоги з Росії до захоплених районів України та відновлення зруйнованої інфраструктури.

Повідомляється, що зловмисник втік до РФ.

На підставі зібраних доказів правоохоронці підозрюють фігуранта за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Колишнього нардепа Святаша оголошено у розшук.

Довідка

За президентства Януковича Святаш був одним з найвпливовіших та найзаможніших регіоналів Харківщини.

У різні роки Дмитро Святаш був директором та почесним президентом українсько-латвійської корпорації ТОВ "Автоінвестстрой" (АІС), яке займалося імпортом автомобілів.

13 серпня прокуратура передала в АРМА майно соратника Віктора Януковича та колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Дмитра Святаша на суму понад 600 млн грн. За даними слідства, він попри статус народного депутата керував одним з найбільших в Україні підприємств із продажу транспортних засобів.

15 липня народному депутату Олексію Ковальову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за підозрою у державній зраді, без альтернативи внесення застави. 16 липня суд заарештував майно депутата-зрадника на користь держави. Затримали власність на понад 4,7 млн грн.

10 серпня колишньому нардепу від "Партії регіонів" Маркову повідомили про підозру ще щонайменше за 4 статтями та оголосили в міжнародний розшук.

Крім того, 8 грудня суд обрав запобіжний захід екснардепу Олександру Боруховичу (Грановському), підозрюваному у створенні злочинної організації, та відправив під варту із заставою 124 млн грн.

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