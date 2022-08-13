Майно ексрегіонала на 600 млн грн передали державі. ЗМІ кажуть, що це Святаш

Про це сьогодні, 13 серпня 2022 року, повідомили в офіційному telegram-каналі Офісу Генерального прокурора України.

"За клопотанням прокурорів Київської міської прокуратури арештовано та передано в управління АРМА активи, що належать народному депутату України IV-VIII скликань, який переховується в РФ та перебуває у розшуку", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, він попри статус народного депутата керував одним з найбільших в Україні підприємств із продажу транспортних засобів.

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Відомо, що за вказівкою колишнього народного депутата незаконно відсудили понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права трьох товариств, що перебували в заставі банку, аби потім привласнити.

За цим фактом йому повідомлено про підозру у шахрайстві, підробленні і використанні підроблених документів, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Прокуратура не називає імені екснародного обранця, але з посиланням на власні джерела "Українська правда" зазначає, що йдеться про Дмитра Святаша.

Довідка

За президентства Януковича Святаш був одним з найвпливовіших та найзаможніших регіоналів Харківщини.

У різні роки Дмитро Святаш був директором та почесним президентом українсько-латвійської корпорації ТОВ "Автоінвестстрой" (АІС), яке займалося імпортом автомобілів.

10 серпня до Агентства з розшуку та менеджменту активів передали частку постачальника ліків в Україні, який має зв'язки з РФ. Активи у грошовому еквіваленті складають близько 1 млрд грн.

11 серпня до АРМА передали арештований скраплений газ, який мала намір реалізувати Укрнафта. Підприємство недоотримало близько 300 млн гривень.

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