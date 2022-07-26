Колишнього голову АРМА взяли під варту з правом на заставу у понад 3 мільйони, - САП

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Вищий антикорупційний суд взяв під варту колишнього голову Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) з правом на заставу у понад 3,1 млн гривень.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у соціальній мережі Facebook.

"26 липня 2022 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід колишньому голові Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, який підозрюється разом з іншими особами у зловживанні владою та розтраті понад 426 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Водночас суд застосував до вказаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3 101 250 гривень.

Строк дії запобіжного заходу — до 12 вересня 2022 року.

Ексочільником АРМА є Антон Янчук.

13 липня ексочільнику АРМА повідомлено про підозру.

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