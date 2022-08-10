Про це інформують в Офісі генерального прокурора.

"За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора в управління АРМА передано російську частку капіталу фармацевтичного підприємства, активи якого у грошовому еквіваленті складають близько 1 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Під час досудового розслідування правоохоронці з'ясували, що фармацевтична компанія, яка постачала ліки до закладів охорони здоров’я України має частину активів зареєстрованих в Росії.

"Службові особи підприємства мають безпосередній зв'язок із РФ та можуть бути причетними до фінансування держави-агресора", - наголосили в прокуратурі.

Суд наклав арешт на частку капіталу компанії, якою володіє юридична особа зареєстрована в РФ.

9 серпня Україна арештувала корпоративні права і 35 об'єктів пов'язаного з Росією підприємства на понад 2,3 млрд грн, мова йде про одного з найбільших виробників органічних хімічних речовин на території України.

За клопотанням прокурорів Харківської обласної прокуратури, 5 серпня, судом накладено арешт на корпоративні права 9-ти суб’єктів підприємницької діяльності Харківського регіону, засновниками яких є громадяни РФ, на загальну суму понад 40 млн грн.

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