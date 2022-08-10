До АРМА передали російську частку провідного постачальника ліків до медзакладів України
До Агентства з розшуку та менеджменту активів передали частку постачальника ліків в Україні, який має зв'язки з РФ
Про це інформують в Офісі генерального прокурора.
"За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора в управління АРМА передано російську частку капіталу фармацевтичного підприємства, активи якого у грошовому еквіваленті складають близько 1 млрд грн", - йдеться в повідомленні.
Під час досудового розслідування правоохоронці з'ясували, що фармацевтична компанія, яка постачала ліки до закладів охорони здоров’я України має частину активів зареєстрованих в Росії.
"Службові особи підприємства мають безпосередній зв'язок із РФ та можуть бути причетними до фінансування держави-агресора", - наголосили в прокуратурі.
Суд наклав арешт на частку капіталу компанії, якою володіє юридична особа зареєстрована в РФ.
- 9 серпня Україна арештувала корпоративні права і 35 об'єктів пов'язаного з Росією підприємства на понад 2,3 млрд грн, мова йде про одного з найбільших виробників органічних хімічних речовин на території України.
- За клопотанням прокурорів Харківської обласної прокуратури, 5 серпня, судом накладено арешт на корпоративні права 9-ти суб’єктів підприємницької діяльності Харківського регіону, засновниками яких є громадяни РФ, на загальну суму понад 40 млн грн.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.79
Купівля 38.79Продаж 39.75
-
EUR
Купівля 39.21Продаж 40.35
- Актуальне
- Важливе