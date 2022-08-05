На Харківщині суд заарештував понад 40 млн грн і майно заснованих росіянами підприємств
За клопотанням прокурорів Харківської обласної прокуратури судом накладено арешт на корпоративні права 9-ти суб’єктів підприємницької діяльності Харківського регіону, засновниками яких є громадяни РФ, на загальну суму понад 40 млн грн
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Також арештовано нерухоме майно цих підприємств загальною площею майже 16 тис кв м.
Арештоване майно та корпоративні права передані в управління АРМА.
За даними слідства, службові особи цих підприємств легалізували отримані внаслідок несплати податків грошові кошти шляхом проведення фінансових операцій з компаніями-засновниками країни-агресора.
- Нагадаємо, у Харківській області арештовано майно чотирьох підприємств з російськими бенефіціарами
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