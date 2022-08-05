На Харківщині суд заарештував понад 40 млн грн і майно заснованих росіянами підприємств

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Також арештовано нерухоме майно цих підприємств загальною площею майже 16 тис кв м.

Арештоване майно та корпоративні права передані в управління АРМА.

За даними слідства, службові особи цих підприємств легалізували отримані внаслідок несплати податків грошові кошти шляхом проведення фінансових операцій з компаніями-засновниками країни-агресора.

Нагадаємо, у Харківській області арештовано майно чотирьох підприємств з російськими бенефіціарами

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