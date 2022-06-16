Про це повідомила СБУ у фейсбук.

Київський районний суд Харкова арештував рухоме і нерухоме майно чотирьох підприємств, засновниками та кінцевими бенефіцірами яких є громадяни та юрособи країни-агресора. Загальна вартість активів - 40 млн грн, йдеться у повідомленні.

Дві компанії пов'язані між собою та здійснюють торгівлю російським балансувальним і вимірювальним обладнанням.

"Їх материнська структура в Росії підтримує збройну агресію проти України", – зазначила СБУ.

Інші два підприємства займаються оптово-роздрібною торгівлею в Україні, додали правоохоронці.

"СБУ продовжує досліджувати всі обставини роботи цих підприємств у рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинених у великих розмірах)", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки України ініціювало націоналізацію 400 російських та білоруських залізничних вагонів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb