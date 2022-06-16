На Харківщині арештовано активи російських компаній на 40 млн грн, – СБУ
У Харківській області арештовано майно чотирьох підприємств з російськими бенефіціарами
Про це повідомила СБУ у фейсбук.
Київський районний суд Харкова арештував рухоме і нерухоме майно чотирьох підприємств, засновниками та кінцевими бенефіцірами яких є громадяни та юрособи країни-агресора. Загальна вартість активів - 40 млн грн, йдеться у повідомленні.
Дві компанії пов'язані між собою та здійснюють торгівлю російським балансувальним і вимірювальним обладнанням.
"Їх материнська структура в Росії підтримує збройну агресію проти України", – зазначила СБУ.
Інші два підприємства займаються оптово-роздрібною торгівлею в Україні, додали правоохоронці.
"СБУ продовжує досліджувати всі обставини роботи цих підприємств у рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинених у великих розмірах)", – йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, Бюро економічної безпеки України ініціювало націоналізацію 400 російських та білоруських залізничних вагонів.
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