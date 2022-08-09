Україна арештувала корпоративні права і 35 об'єктів пов'язаного з РФ підприємства на понад 2,3 млрд грн

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України у телеграмі.

"За клопотаннями прокурорів Офісу генерального прокурора арештовані корпоративні права та 35 об’єктів підприємства, пов'язаного з РФ. Мова йде про одного з найбільших виробників органічних хімічних речовин на території України. Загальна сума арештованого – понад 2 млрд 300 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Також генеральний прокурор Андрій Костін у відеозверненні зазначив, що одним із пріоритетів роботи органів прокуратури є виявлення та арешт активів російських компаній, які безпосередньо чи опосередковано ведуть бізнес в Україні та фінансують війну коштом українців.

"За наявною у слідства інформацією, упродовж 2017–2022 років посадові особи підприємства ухилилися від сплати податків на суму понад 3 млрд грн. Слідчі також вважають, що вони протиправно перерахували на користь юридичної особи-нерезидента, яка підконтрольна російській нафтовій компанії, понад 5 млрд грн з метою їх легалізації", - сказав Костін.

В іншому кримінальному провадженні Офісом ГП в управління АРМА передано арештовані корпоративні права товариств на понад 350 млн грн.

"Йдеться, в тому числі, про один з найбільших торгово-розважальних центрів в столиці. Серед його власників – громадяни Росії з близького оточення очільника Росії. Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, отримані від діяльності ТРЦ, використовувалися для фінансування виробництва та постачання боєприпасів", - додав генпрокурор.

За клопотанням прокурорів Харківської обласної прокуратури судом накладено арешт на корпоративні права 9-ти суб’єктів підприємницької діяльності Харківського регіону, засновниками яких є громадяни РФ, на загальну суму понад 40 млн грн.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb