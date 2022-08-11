Про це інформує в телеграмі Державне бюро розслідувань.

"Суд арештував частину не реалізованого ПАТ "Укрнафта" скрапленого газу та передав його в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів. Рішення було ухвалено за матеріалами кримінального провадження ДБР щодо протиправної реалізації скрапленого газу ПАТ "Укрнафта" протягом квітня – травня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що під час воєнного стану у квітні Укрнафта подала заявку на проведення аукціону з продажу скрапленого газу. На засіданні аукціонного комітету була погоджена біржа без ліцензії, яку запропонувала компанія.

"Результати аукціону мають ознаки фальсифікації, оскільки переможці купили скраплений газ за ціною практично у два рази нижчою від ринкової", - роз'яснюють в ДБР.

Підприємство недоотримало близько 300 млн гривень.

ДБР арештувало зазначений скраплений газ.

Досудове розслідування триває.

Раніше до Агентства з розшуку та менеджменту активів передали частку постачальника ліків в Україні, який має зв'язки з РФ. Активи у грошовому еквіваленті складають близько 1 млрд грн.

9 серпня Україна арештувала корпоративні права і 35 об'єктів пов'язаного з Росією підприємства на понад 2,3 млрд грн, мова йде про одного з найбільших виробників органічних хімічних речовин на території України.

За клопотанням прокурорів Харківської обласної прокуратури, 5 серпня, судом накладено арешт на корпоративні права 9-ти суб’єктів підприємницької діяльності Харківського регіону, засновниками яких є громадяни РФ, на загальну суму понад 40 млн грн.