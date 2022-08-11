До АРМА передали арештований скраплений газ, який мала намір реалізувати Укрнафта
В управління Агентству з розшуку та менеджменту активів передали скраплений газ, який хотіло реалізувати ПАТ "Укрнафта"
Про це інформує в телеграмі Державне бюро розслідувань.
"Суд арештував частину не реалізованого ПАТ "Укрнафта" скрапленого газу та передав його в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів. Рішення було ухвалено за матеріалами кримінального провадження ДБР щодо протиправної реалізації скрапленого газу ПАТ "Укрнафта" протягом квітня – травня 2022 року", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що під час воєнного стану у квітні Укрнафта подала заявку на проведення аукціону з продажу скрапленого газу. На засіданні аукціонного комітету була погоджена біржа без ліцензії, яку запропонувала компанія.
"Результати аукціону мають ознаки фальсифікації, оскільки переможці купили скраплений газ за ціною практично у два рази нижчою від ринкової", - роз'яснюють в ДБР.
Підприємство недоотримало близько 300 млн гривень.
ДБР арештувало зазначений скраплений газ.
Досудове розслідування триває.
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