ВАКС заарештував екснардепа Грановського із заставою 124 млн грн

Про це повідомив Центр протидії корупції.

Слідчий суддя ВАКС Андрій Біцюк обрав запобіжний захід одеському бізнесмену Алексу Боруховичу (раніше його звали Олександр Грановський). Йому призначили тримання під вартою із альтернативною заставою у 124 млн грн.

Прокурор САП попросив обрати підозрюваному запобіжку у вигляді варти без застави. А якщо суддя все ж би вирішив обирати заставу, то просив призначити її у розмірі 198 млн грн.

Захист навпаки просив обрати легший запобіжний захід, а розмір застави, про який зазначав прокурор, адвокати вважали непомірним, бо, за їх словами, він фактично співмірний із 1/5 місячного міського бюджету Одеси.

ЦПК зазначив, що Боруховича хотів взяти на поруки головний равин Одеси Авраам Вольф, однак на засідання він не прийшов, виклавши своє прохання письмово. Сам Борухович пояснив, що в Одесі залишаються люди з громади, які сидять без світла, тому равин не може їх покинути.