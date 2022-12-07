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OPINION

Влада зробить все, щоб витягнути Кауфмана з Грановським

Юрій Бутусов
7 грудня, 2022 середа
10:01
Погляд Юрій Бутусов

НАБУ та САП затримали Кауфмана та Грановського — одних з найбільших спонсорів Слуги народу та "смотрящих" по Одесі від Офісу президента

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована Антикорупційна прокуратура затримали 5 грудня "сірих кардиналів" української влади, за даними багатьох джерел — Борис Кауфмана та Олександра Грановського (Боруховича).

(Уточнюю, затриманий — Олександр Геннадійович Грановський був народним депутатом від медведчуківськоі партії СДПУ(о) у 2002-2006 роках).

Цитую повідомлення НАБУ:

"Слідство встановило, що восени 2021 року, після викриття детективами НАБУ та прокурорами САП злочинної організації (далі – ЗО), що спеціалізувалася на корупційних схемах незаконного вибуття майна з комунальної власності Одеси, на її місті з’явилася нова. Ця ЗО взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом. Задля безперебійності реалізації поставлених цілей організатори ЗО налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, про що свідчать докази, здобуті НАБУ і САП під час розслідування".

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Злочинна організація взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста

Борис Кауфман — це власник монопольної структури по продажу цигарок в Україні "Тедіс". Створена вона була за часів Януковича, і з того часу добре влаштовується та спонсорує будь-яку владу за останні 12 років, її власники, безсумнівно, належать до найбагатших людей України. Через Грановського у них добрі зв’язки з Медведчуком та РФ. Росія багато років контролювала українські ринки підакцизних товарів, контрабанда цигарок у Європу — бізнес у якому беруть участь і російські спецслужби.

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Але за президента Зеленського Кауфман отримав ще й величезний політичний вплив. Він отримав доступ до усіх кабінетів, і отримав від офісу президента можливості "смотрящего" по Одесі, за його сприяння був призначений головою Одеської ОДА Сергій Гриневецький, який працював у цьому кріслі за часів Кучми, та брав участь у малюванні результатів на виборах 1999-го року. Завдяки своїм зв'язкам Кауфман та Грановський стали для Слуг народу незамінними, і влада допомагає розв'язують усі питання. Приватна компанія має фактичну монополію на продаж підакцизних цигарок, і владу це дуже добре влаштовує.

За президента Зеленського Кауфман отримав ще й величезний політичний вплив. Він отримав доступ до усіх кабінетів, і отримав від офісу президента можливості "смотрящего" по Одесі

Ну і в Одесі зараз Кауфман з Грановським розв'язують будь-які питання.

Але з НАБУ та САП ні Слугам народу, ні Кауфману домовитись не вдається.

Це наявна демонстрація, що чинна влада знаходиться під пильнуванням детективів. Без сумнівів, влада зробить все, щоб допомогти витягнути Кауфмана з Грановським з цієї справи.

Якщо НАБУ та САП вдасться довести її до вироку, та будуть оприлюднені у ході процесу маршрути пересувань фігурантів по владним кабінетам, результати можуть бути цікавими.

Будемо слідкувати за процесом, з цікавістю подивимось за прокурорами, адвокатами та суддями, дамо можливість висвітлити ситуацію з усіх сторін, об'єктивно.

Апдейт: колишній нардеп БПП Олександр Михайлович Грановський проходить по іншій справі, це інша людина, вони не родичі, просто однофамільці з затриманим 5 грудня.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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