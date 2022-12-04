Правда у державі — це не чиєсь особисте — вона належить усім
Зміни під час війни потрібні, як ніколи, і зміни починаються саме з визначення того, що відбувається з нами
Правда у державі завжди на часі.
Правда у державі — це не чиєсь особисте — вона належить усім.
Правда під час війни розхитує тільки слабких та брехливих.
Правда робить сильними тих, хто прагне змін.
Зміни під час війни потрібні, як ніколи, і зміни починаються саме з визначення того, що відбувається з нами.
Правда у кожного своя, але факти, які формують нашу реальність, це об'єктивна річ
Бо загальне визнання правильних рішень починається з загального визнання правильних слів.
В розвинених країнах у державах та суспільствах працюють сталі установи, експертні центри, вони можуть корегувати свої дії через систему стримувань та противаг, як зараз у США. Правду змушені обговорювати всередині влади через сильну політичну конкуренцію. Так, правда у кожного своя, але факти, які формують нашу реальність, це об'єктивна річ. Тому наявність дискусії щодо фактів та правди, яка на них будується, дозволяє виробляти найбільш адекватне рішення.
Публічність в Україні — єдиний каталізатор змін
У нас всього цього нема. Тому у нас неможливо усвідомити та запровадити зміни мовчки, бо у нашій державі нема самостійних інституцій, і все працює виключно на мотивації та зусиллях громадянського суспільства. Публічність в Україні — єдиний каталізатор змін.
Якби у нас рахували, скільки людей ми втрачаємо через брехню...
Якби у нас рахували, скільки можливостей втрачалось та втрачається, тому що замість змін — пусті слова...
Казати, що правда не на часі, значить позбавляти себе майбутнього.
Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.
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