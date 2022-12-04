Правда у державі завжди на часі.

Правда у державі — це не чиєсь особисте — вона належить усім.

Правда під час війни розхитує тільки слабких та брехливих.

Правда робить сильними тих, хто прагне змін.

Зміни під час війни потрібні, як ніколи, і зміни починаються саме з визначення того, що відбувається з нами.

Правда у кожного своя, але факти, які формують нашу реальність, це об'єктивна річ

Бо загальне визнання правильних рішень починається з загального визнання правильних слів.

В розвинених країнах у державах та суспільствах працюють сталі установи, експертні центри, вони можуть корегувати свої дії через систему стримувань та противаг, як зараз у США. Правду змушені обговорювати всередині влади через сильну політичну конкуренцію. Так, правда у кожного своя, але факти, які формують нашу реальність, це об'єктивна річ. Тому наявність дискусії щодо фактів та правди, яка на них будується, дозволяє виробляти найбільш адекватне рішення.

Публічність в Україні — єдиний каталізатор змін

У нас всього цього нема. Тому у нас неможливо усвідомити та запровадити зміни мовчки, бо у нашій державі нема самостійних інституцій, і все працює виключно на мотивації та зусиллях громадянського суспільства. Публічність в Україні — єдиний каталізатор змін.

Якби у нас рахували, скільки людей ми втрачаємо через брехню...

Якби у нас рахували, скільки можливостей втрачалось та втрачається, тому що замість змін — пусті слова...

Казати, що правда не на часі, значить позбавляти себе майбутнього.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.