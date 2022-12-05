В Одесі викрили злочинну організацію, яка привласнювала комунальне майно

Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро.

Як встановило слідство, восени 2021 року, після викриття детективами НАБУ та прокурорами САП злочинної організації, що спеціалізувалася на корупційних схемах незаконного вибуття майна з комунальної власності Одеси, на її місці з’явилася нова.

Створена незаконна організація "контролювала" практично всі питання економічного життя міста, зокрема взаємодію із забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, та інші аспекти взаємодії з бізнесом.

Для безперебійного процесу реалізації поставлених цілей організатори групи, за твердженням прокурорів, налагодили системний підкуп чиновників та депутатів місцевої ради. Про це свідчать докази, здобуті НАБУ і САП під час розслідування.

5 грудня правоохоронці затримали трьох осіб за підозрою у створенні злочинної організації та вчиненні корупційних злочинів в Одесі. Попередня правова кваліфікація – ч.1 ст.255, ч.3 ст.369 КК України. Наразі йдеться про двох організаторів та їхню довірену особу. Однак слідство встановлює й інших учасників злочинної організації.

Також у Центрі протидії корупції повідомили, що є інформація про затримання одеського бізнесмена Бориса Кауфмана.

Раніше НАБУ оголосило в розшук колишнього народного депутата Олександра Грановського.

Також детективи НАБУ вручили нардепу Михайлу Волинцю обвинувачення та відправило справу до суду.