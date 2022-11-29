Детективи НАБУ вручили нардепу Волинцю обвинувачення та відправили справу до суду
НАБУ розшукувало народного депутата у справі про внесення недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік на майже 1,79 млн грн
Про це НАБУ повідомило у Фейсбуці.
Зазначається, що знайшли депутата в одній із лікарень Києва. Йому вручили обвинувальний акт, нині скерований до Вищого антикорупційного суду для подальшого розгляду.
Як додали в НАБУ, під час досудового розслідування встановлено, що народний депутат не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, дані про доходи та автомобіль особи, з якою він мав спільний побут, фактичні взаємні обов'язки, а також факт спільного проживання.
Також не було задеклароване фактичне користування позашляховиком, власником якого є син підозрюваного. Загальна вартість невідображених активів, за даними слідства, становить 1,79 млн грн.
28 листопада обвинувальний акт стосовно депутата скерований до суду. Дії зловмисника кваліфіковані за ч.1 ст.366-2 (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей) Кримінального кодексу України.
- Нагадаємо, 24 листопада НАБУ оголосило в розшук народного депутата IX скликання Михайла Волинця, підозрюваного у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації. Підозру народному депутату оголосили 17 листопада.
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