Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал Детективи НАБУ вручили нардепу Волинцю обвинувачення та відправили справу до суду

Детективи НАБУ вручили нардепу Волинцю обвинувачення та відправили справу до суду

29 листопада, 2022 вiвторок
01:26
Кримінал Михайло Волинець

НАБУ розшукувало народного депутата у справі про внесення недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік на майже 1,79 млн грн

Про це НАБУ повідомило у Фейсбуці.

Зазначається, що знайшли депутата в одній із лікарень Києва. Йому вручили обвинувальний акт, нині скерований до Вищого антикорупційного суду для подальшого розгляду.

Як додали в НАБУ, під час досудового розслідування встановлено, що народний депутат не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, дані про доходи та автомобіль особи, з якою він мав спільний побут, фактичні взаємні обов'язки, а також факт спільного проживання.

Також не було задеклароване фактичне користування позашляховиком, власником якого є син підозрюваного. Загальна вартість невідображених активів, за даними слідства, становить 1,79 млн грн.

28 листопада обвинувальний акт стосовно депутата скерований до суду. Дії зловмисника кваліфіковані за ч.1 ст.366-2 (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей) Кримінального кодексу України.

  • Нагадаємо, 24 листопада НАБУ оголосило в розшук народного депутата IX скликання Михайла Волинця, підозрюваного у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації. Підозру народному депутату оголосили 17 листопада.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Верховна Рада
НАБУ
Читайте також:
Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
27 листопада, 2022 неділя
Найбільші успіхи ЗСУ в повномасштабній війні РФ проти України. Колонка Сергія Згурця
Євген Пригожин
Автор Антін Борковський
27 листопада, 2022 неділя
Путін залякує Пригожиним Захід, і Захід на це ведеться, - Фейгін
Ріші Сунак
28 листопада, 2022 понедiлок
Прем'єр Британії: країна продовжить збільшення військової допомоги для України
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.64
    Купівля 39.64
    Продаж 40.38
  • EUR
    Купівля 40.13
    Продаж 41.25
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
29 листопада
02:21
Російські найманці групи "Вагнера" у ЦАР
У ЦАР розбомбили базу найманців ПВК "Вагнер"
02:07
Луганщина
Обшуки, арешти, мародерство: на Старобільщині окупанти посилили рейди серед населення
01:54
росія ядерна зброя
У РФ до ідеї ядерного удару по Україні можуть повернутись під загрозою втрати Криму, - Newsweek
01:00
Розслідування про нерухомість Богуслаєвих у Ніцці
"Схеми" виявили у родини Богуслаєва нерухомість у Ніцці на близько €6 млн
00:39
"Хай рятує українське небо, тоді захистить і Польщу": прем'єр Моравецький вкотре закликав Німеччину передати Києву ЗРК Patriot
00:39
голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Росіяни вдарили по Дніпру кількома ракетами: поцілили у підприємство
00:15
Байден і Макрон
"Ми хочемо узгодити нашу підтримку України": Макрон поговорить у Вашингтоні з Байденом про агресію РФ
00:01
Єврокомісар про відбудову України: сума наближається до 500 млрд євро і зростає щодня
2022, понедiлок
28 листопада
23:11
Оновлено
Бруну Фернандеш (у центрі)
ЧС-2022: Результати усіх матчів 28 листопада, турнірні таблиці
22:59
Співпраця та повоєнна відбудова: міністр оборони Словенії приїхав до України і зустрівся з Резніковим
22:58
Кріштіану Роналду (праворуч)
Португалія здолала Уругвай та пробилася до плей-офф ЧС-2022
22:41
Зеленський
Деокупація, ППО для України, трибунал для РФ: представники країн Північної Європи і Балтії зустрілись із Зеленським і зробили спільну заяву
22:25
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росія активно вивозить з Китаю вантажі невідомого походження. Колонка Сергія Згурця
22:22
Нова пошта
Нова пошта відкрила відділення у Гданську та Вроцлаві
22:01
Ексклюзив
Володимир Путін
Кремль свідомо відтягує переговори з США про контроль над ядерним озброєнням, - Безсмертний
21:54
котельня
В Україні запрацювали 99,7% котелень, – голова Нафтогазу
21:42
світло
"Горять запобіжники і трансформатори": у YASNO закликали не вмикати багато приладів одразу після появи електрики
21:23
Під час окупації Росією Харківщини було вбито дитячого письменника Вакуленка, - Суспільне
21:03
Пункт Незламності
На онлайн-мапі Пункти незламності розділили на три категорії
20:43
Посли G7 обговорили з главою НБУ підтримку України та важливість корпоративного управління в держбанках
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Мафіозна тріада. Для перемоги над Росією слід знищити ФСБ — ГРУ — СЗР
19:53
Вінісіус Жуніор (в центрі)
ЧС-2022: Бразилія перемогла Швейцарію та вийшла до 1/8 фіналу
19:46
Оновлено
пошкоджена насосна станція Миколаївводоканалу
Окупанти пошкодили ракетним ударом насосну станцію, яка подає питну воду до Миколаєва
19:40
Metallica
Гурт Metallica випустив сингл Lux Æterna й анонсував новий альбом 72 Seasons
19:28
ООН
Звільнений Херсон відвідала делегація ООН
19:26
Порошенко на MSNBC: якщо ЗСУ отримають снаряди від Boeing, вони ще ефективніше нищитимуть російські склади і командні пункти
19:17
Супутникові знімки пошкоджень на ЗАЕС
Росіяни заборонили частині працівників вхід на територію ЗАЕС, - Генштаб
19:15
Куп'янськ, обстріл
Російські війська за добу обстріляли щонайменше п'ять регіонів України, переважно з артилерії
19:03
Румунія
Усі партнери мають запропонувати Україні те, що їй потрібно для захисту, - президент Румунії Йоганніс
18:46
Втрати ворога
Підрозділ окупантів на Луганщині за тиждень втратив до 70% особового складу, - Генштаб
18:42
Ярослав Качинський
Немає гарантії, що Німеччина збиватиме ракети РФ, краще віддати Patriot Україні, - Качинський
18:12
Ексклюзив
Рефат Чубаров
Російський "суд" позбавляє кримських татар волі на 13-14 років, їх усіх "судять" як терористів, - голова меджлісу Чубаров
18:02
OPINION
Лєна Чиченіна
Найкращий український твір про Голодомор - документальний фільм "Живі" Сергія Буковського
18:00
Польща
"Чергова спроба розпалити суперечки з Україною": у МЗС Польщі спростували фейк про "референдум" щодо приєднання західних областей
17:56
електроенергія
В Україну з Румунії імпортували електроенергію у тестовому режимі
17:54
Росія відклала переговори зі США про контроль над ядерною зброєю
17:48
На фото секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов
Ракети дальністю 800 км дозволили би зекономити на генераторах, - Данілов
17:44
СБУ прийшла з обшуками до храму Різдва Христового УПЦ МП
Негайно розглянути законопроєкт, який поверне державі храми, підпорядковані УПЦ МП: петиція набрала 25 тис. голосів за три дні
17:25
Заступник міністра закордонних справ Павел Яблонський
Заступник очільника МЗС Польщі закликав використати заморожені активи РФ для фіндопомоги Україні
17:17
У Херсоні виявили працівників окупаційного "СІЗО", де катували українців
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV