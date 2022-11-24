Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

"НАБУ розшукує народного депутата України IX скликання, підозрюваного у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік загалом на майже 1,79 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік народному депутату повідомили 17 листопада 2022 року.

"Під час досудового розслідування встановили, що народний депутат не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2020 рік, дані про доходи та автівку особи, з якою мав спільний побут, фактичні взаємні обов'язки, а також факт спільного з нею проживання. Також незадеклароване фактичне користування позашляховиком 2019 р.в., власником якого є син підозрюваного. Загальна вартість невідображених активів становить 1,79 млн грн", – повідомили у НАБУ.

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