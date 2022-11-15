Про це повідомила пресслужба НАБУ.

За даними слідства, внаслідок дій екснардепа підприємству, 99,57% якого належать державі, було завдано шкоди на 93,3 млн гривень.

"Слідство встановило, що народний депутат України VIII скликання організував схему, за якою "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. Надалі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізично постачання забезпечував цим компаніям "ОПЗ", - розповіли в НАБУ й зазначили, що схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року.

Грановському вже повідомили про підозру.

У 2019 році Грановський вийшов із партії БПП.

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