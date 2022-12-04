Ще одна хy€ва історія

Вчора пив чай ​​із другом. Я його називаю "серійним підприємцем".

Він переносить свій бізнес активність з України. Ставлячи на ній хрест.

В Україні він мав кілька бізнесів.

Є виробництво, є послуги, імпорт.

Але основне — виробництво (вже відомого в українській HoReCa продукту). Виробництво будувалося за позиковий капітал та активно розвивалося до цього року.

Кожна копійка в обігу важлива.

Але сьогодні роботу підприємства зупинено.

Президенту повідомляють, що надходження податків зростають, насправді обдурюючи. Зростає сума не відшкодувань, яка нагромаджується в казначействі на рахунках.

По ланцюжку його податкові накладні заблоковані й вже понад пів року немає повернення ПДВ.

Грошей немає, але є зобов'язання – зарплата, кредити, оплата постачальникам…

І це всього один випадок із десятка, які чув за останні 1,5 тижня….

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Президенту повідомляють, що надходження податків зростають, насправді обдурюючи.

Зростає сума не відшкодувань, яка нагромаджується в казначействі на рахунках.

Разом із сумою боргу перед українським знекровленим бізнесом.

Що залишиться від української економіки після війни?

Інакше, ніж "диверсія проти України", таку економічну політику назвати не можу…

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Джерело

Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future

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