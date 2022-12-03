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OPINION

Світова економіка уникне рецесії у наступному році

Богдан Данилишин
3 грудня, 2022 субота
18:06
Погляд Богдан Данилишин

Тижневий огляд ситуації в економіці та на фінансових ринках України

Економічна ситуація

Згідно з оновленим прогнозом OECD (Організація економічного співробітництва та розвитку. - Ред.) світова економіка уникне рецесії у 2023 р., хоча темпи її зростання уповільняться з 3.1% до 2.2%. Війна Росії проти України названа ключовим фактором уповільнення економічної активності та зростання цін на енергоносії в Європі. Оцінка кількісного впливу війни на економіку ЄС вказує на те, що опосередкований вплив від "затягування війни" обходиться Європі значно дорожче ніж пряма підтримка України. Наприклад, в жовтні 2022 р. МВФ знизив прогноз зростання номінального ВВП країн ЄС (з 17.2 трлн дол. США) на 600 млрд дол. США. Навіть якщо 1/3 цього ефекту пов’язана з війною, ця сума більше ніж в 10 разів перевищує витрати країн ЄС на фінансову та військову підтримку України. Ситуація у 2023 р. лише погіршується: якщо сумарна підтримка (військова та фінансова) ЄС зросте до 30 млрд дол. США, то перегляд прогнозу, що склав -1.3 трлн дол. США, вказує на те, що опосередковані втрати від війни будуть більші вже в 13 разів (близько 400 млрд дол. США).

В жовтні 2022 р. МВФ знизив прогноз зростання номінального ВВП країн ЄС (з 17.2 трлн дол. США) на 600 млрд дол. США

Тому в умовах надзвичайно високого рівня невизначеності проактивна державна політика продовжує відігравати ключову роль у підтримці економічної активності. Державні програми пільгового кредитування залишаються драйверами кредитування. Програма з релокації підприємств дозволила зберегти понад 35 тисяч робочих місць та створити 7 тисяч нових робочих місць, а відтермінування запровадження нових екологічних нормативів для металургії покликано підтримати галузь, що зазнала суттєвого негативного впливу через початок повномасштабної війни Росією.

Бюджетна сфера

Під час чергового аукціону з розміщення державних цінних паперів, який відбувся 29.11.2022, Міністерство фінансів залучило для фінансування державного бюджету 3,8 млрд гривень на строки від 4 місяців до 2-х років за ставками від 14% до 19,25% річних, а також 454 млн євро (2,5-3% річних). Найбільший обсяг коштів (3,2 млрд гривень) було залучено за найкоротшими паперами із погашенням 05.04.2023.

При цьому, обсяг виплат уряду за погашеннями ОВДП продовжує перевищувати запозичення від продажу відповідних цінних паперів на аукціонах. Так, за чотири тижні листопада сальдо внутрішніх боргових операцій уряду було від’ємним та становило 14,4 млн гривень, а загалом, із початку повномасштабної війни станом на 28 листопада 2022 р. Уряд спрямував на погашення внутрішніх державних облігацій 199 млрд грн, 2,1 млрд дол. США та 168 млн євро, тоді як від розміщення нових внутрішніх боргових інструментів на аукціонах залучив 124,9 млрд грн, 1,4 млрд дол. США та 468,4 млн євро.

Найбільший обсяг коштів (3,2 млрд гривень) було залучено за найкоротшими паперами із погашенням 05.04.2023

Обсяг державних цінних паперів в обігу за плинний тиждень збільшився на 1,9 млрд гривень шляхом придбання у власність Національного банку державних цінних паперів на суму 15 млрд гривень. Це дозволило перекрити скорочення вкладень в ОВДП з боку банків (-10,1 млрд гривень за тиждень), юридичних та фізичних осіб (-0,7 млрд та -0,3 млрд гривень за тиждень відповідно), а також нерезидентів (-2,1 млрд гривень).

Валютний ринок

Скорочення пропозиції іноземної валюти минулого тижня обумовило від’ємне сальдо операцій на міжбанківському ринку за клієнтськими угодами. В результаті чистий продаж іноземної валюти Національним банком для збалансування ситуації на ринку збільшився понад як удвічі порівняно із позаминулим тижнем (зі 182 млн до 408,5 млн доларів США).

Підтримку платіжному балансу України продовжує забезпечувати надходження міжнародної фінансової допомоги. Так, Міністерством фінансів було підписано Угоду зі Світовим банком про надання Україні гранту у розмірі 4,5 млрд дол. США. Зазначені грантові кошти надано Сполученими Штатами Америки та направлено до Цільового фонду багатьох донорів як третього додаткового фінансування у рамках Проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" та буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.

Міністерством фінансів було підписано Угоду зі Світовим банком про надання Україні гранту у розмірі 4,5 млрд дол. США

Окрім того, урядом прийняв рішення про залучення четвертого додаткового фінансування у розмірі 500 млн дол. США. Кредит буде надано на пільгових умовах як гарантія Великобританії у рамках реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Міжнародною асоціацією розвитку проєкт "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні". Термін погашення кредиту становитиме 18,5 року з п’ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка – 0,25 % річних (нараховується на невикористану частину позики).

Фінансовий сектор

Як засвідчив Огляд банківського сектору (листопад 2022), у III кварталі банківський сектор надалі пристосовувався до роботи у кризових умовах. У вільних та звільнених навесні областях працює практично вся банківська мережа, у звільнених восени регіонах робота відділень стрімко відновлюється. У банках зросли не лише гривневі кошти клієнтів – фізичних осіб та підприємств, а вперше з початку повномасштабної війни почали збільшуватися строкові вклади у гривні та іноземній валюті. Це сприяло збереженню високого рівня ліквідності в цілому по системі. Обсяг чистих активів сектору перевищив довоєнний рівень, передусім завдяки зростанню вкладень у депозитні сертифікати НБУ та коштів в інших банках. Проте чистий кредитний портфель загалом скорочувався, лише в державних банках обсяг корпоративних кредитів нарощувався за підтримки державних програм.

Обсяг чистих активів сектору перевищив довоєнний рівень, передусім завдяки зростанню вкладень у депозитні сертифікати НБУ та коштів в інших банках

Обсяг ліквідності банківського сектору (у формі залишків на коррахунках та у депозитних сертифікатах НБУ) сягнув майже 450 млрд гривень. Основним чинником збільшення банківської ліквідності виступали витрати з Єдиного казначейського рахунку Уряду, тоді як чистий продаж Національним банком іноземної валюти в банків поза банками зменшував обсяг вільної ліквідності в банківській системі. Надлишок ліквідності, своєю чергою, визначає низький попит банків на кредити рефінансування (заборгованість платоспроможних банків за тендерними кредитами рефінансування НБУ за минулий тиждень скоротилася на 5,3 млрд гривень) та утримання ринкових ставок на рівні нижньої межі ставок за операціями НБУ (23%).

Високий рівень ліквідності створює можливості для розвитку банківського кредитування, яке в умовах воєнних ризиків підтримується державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на умовах якої минулого тижня банками було видано 402 пільгові кредити на загальну суму 1,8 млрд грн. Загальна кількість виданих кредитів з початку широкомасштабних воєнних дій на території України за програмою досягла майже 16 тисяч на загальну суму майже 67 млрд гривень. З огляду на пріоритетність цілей воєнного часу, левову частку кредитів було видано банками на підтримку с/г виробництва та антивоєнні цілі.

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Богдан Данилишин, професор Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, ексголова Ради НБУ.

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