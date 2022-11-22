Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян під час засідання Загальних зборів Європейської Бізнес Асоціації, передає УНІАН.

За словами Степаняна, різкого відновлення не буде.

"На цей рік у нас останні припущення щодо економічної ситуації наступні: реальна економіка скоротиться на третину. І ми вважаємо, що наступні кілька місяців будуть дуже складними для української економіки, коли почнеться зима і якщо руйнування енергетичної інфраструктури триватимуть, на жаль", - сказав він.

У ВООЗ спрогнозували, що через холод іще 2-3 млн українців можуть покинути свої домівки.

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