У МВФ спрогнозували для України важку зиму і подальшу стабілізацію економіки в 2023 році
Міжнародний валютний фонд очікує, що після важкої зими українська економіка почне стабілізуватися в 2023 році
Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян під час засідання Загальних зборів Європейської Бізнес Асоціації, передає УНІАН.
За словами Степаняна, різкого відновлення не буде.
"На цей рік у нас останні припущення щодо економічної ситуації наступні: реальна економіка скоротиться на третину. І ми вважаємо, що наступні кілька місяців будуть дуже складними для української економіки, коли почнеться зима і якщо руйнування енергетичної інфраструктури триватимуть, на жаль", - сказав він.
- У ВООЗ спрогнозували, що через холод іще 2-3 млн українців можуть покинути свої домівки.
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