ВАКС заочно арештував екснардепа Грановського

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

7 грудня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату України VIII скликання Олександру Грановському, якого обвинувачують організатору злочинної схеми, реалізація якої під час продажу мінеральних добрив завдала збитків АТ "Одеський припортовий завод" (99,57 % належать державі) у сумі 93,3 млн гривень.

"Після затримання обвинуваченого, який перебуває у міжнародному розшуку, та не пізніше ніж через 48 годин з часу доставки до суду, суд вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", – йдеться у повідомленні.

Прокурори САП та детективи НАБУ в межах досудового розслідування встановили, що у березні – грудні 2015 року народний депутат спільно з довіреною особою організував схему, за якою "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами нижчими від ринкових.

Згідно з оформленими угодами приватна компанія нібито перепродувала за ринковими цінами продукцію підприємства іноземним компаніям із реального сектору економіки, хоча у дійсності постачання продукції здійснював безпосередньо "Одеський припортовий завод". У результаті "ОПЗ" недоотримав прибутків на суму близько 93,3 млн гривень.

Серед підозрюваних заступник директора та начальник відділу припортового заводу, власник компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми, довірена особа народного депутата (ч. 5 ст. 27 ч.2. ст.28 ч. 2 ст. 364 КК України), а також організатор цієї схеми – народний депутат (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України). Зазначається. що посади підозрюваних вказані на момент вчинення злочину.

Досудове розслідування триває.

Раніше НАБУ оголосило в розшук колишнього народного депутата Олександра Грановського.

НАБУ та САП затримали 5 грудня "сірих кардиналів" української влади, за даними багатьох джерел — Борис Кауфмана та Олександра Грановського (Боруховича).

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