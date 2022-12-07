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Одеського бізнесмена Кауфмана заарештували з правом внесення застави у 129 млн грн

7 грудня, 2022 середа
16:43
Кримінал Борис Кауфман

Суд арештував відомого бізнесмена, якого звинувачують у співорганізації злочинної групи, яка займалася незаконним вибуттям майна з комунальної власності в Одесі

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро. 

Вищий антикорупційний суд відправив у слідчий ізолятор одеського бізнесмена Бориса Кауфмана з можливістю внести заставу у розмірі 129 мільйонів гривень. Він є одним з трьох фігурантів у справі про корупційну схему щодо незаконного вибуття комунального майна в Одесі та підкупу чиновників і депутатів, які сприяли такій діяльності. 

Як йшлося раніше, НАБУ та САП повідомили про підозру трьом учасникам схеми – бізнесмену Борису Кауфману, екснардепу Олександру Грановському та їх довіреній особі. Як встановило слідство, восени 2021 року, після викриття детективами НАБУ та прокурорами САП злочинної організації, що спеціалізувалася на корупційних схемах незаконного вибуття майна з комунальної власності Одеси, на її місці з’явилася нова. 

Створена незаконна організація "контролювала" практично всі питання економічного життя міста, зокрема взаємодію із забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, та інші аспекти взаємодії з бізнесом. 

Для безперебійного процесу реалізації поставлених цілей організатори групи, за твердженням прокурорів, налагодили системний підкуп чиновників та депутатів місцевої ради. Про це свідчать докази, здобуті НАБУ і САП під час розслідування.

  • НАБУ та САП затримали 5 грудня "сірих кардиналів" української влади, за даними багатьох джерел — Борис Кауфмана та Олександра Грановського (Боруховича).

  • НАБУ та САП затримали Кауфмана та Грановського – одних з найбільших спонсорів "Слуги Народу" та "смотрящих" по Одесі від Офісу президента, вважає журналіст та військовий Юрій Бутусов, тому влада зробить все, щоб їх витягнути.

  • 7 грудня ВАКС заочно заарештував іншого фігуранта справи - екснардепа Олександра Грановського. 

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