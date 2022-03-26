Ексрегіоналу Царьову висунули підозру у держзраді

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Зауважимо, що нещодавно колишній регіонал запропонував здати український Кривий Ріг російсько-окупаційним військам.

"Внаслідок цього Царьов був вимушений придбати квиток на російський туристичний лайнер, який прямує за традиційним маршрутом. Нагадаю, що відправляти воєнних злочинців e захопливу подорож на кораблику вздовж російського фарватера вже не вважається образою", – написала Венедіктова.

Відомо, що Царьову висунули підозру за ч. 3 ст. 110 та ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу – заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків Також йому закидають підтримку рішень та дій держави-агресора і її збройних формувань, співпрацю з державою-агресором і її збройними формуваннями.

"Наслідки за подібні злочини, безумовно, якщо компетентний суд погодиться з позицією прокурорів, суворі – довічне ув’язнення. Не можу взяти на себе сміливість передбачити вердикт суду, але сподіваюся, рішення буде справедливим", – додає Венедіктова.

Нагадаємо, голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул відкинув заклик зрадника Олега Царьова здати місто російським військам.