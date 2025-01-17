Окупанти застосовують тактику "на живця" для штурмів, Путін готує велику приховану мобілізацію через масштабні втрати окупаційної армії. Колонка Сергія Згурця

У Росії готують приховану мобілізацію під виглядом зборів резервістів

Вчора російський диктатор Володимир Путін підписав указ про збори резервістів, тобто осіб, які перебувають у запасі і мають певний військовий фах. Чому цей факт є дуже важливим? Вперше за 20 років такі збори в Росії збираються проводити взимку. Ці збори фактично є наміром противника провести приховану мобілізацію. Де-юре, коли йдеться про ці збори резервістів, то вони мають відбуватись на території РФ, де резервісти повинні вдосконалювати свої навички й, тож начебто їхня участь у бойових діях не передбачається. Втім, існує велика ймовірність того, що з цими резервістами, як і зі строковиками, будуть укладатись контракти. Оскільки саме це сьогодні є нагальною потребою російської окупаційної армії.

Сьогодні на тимчасово окупованих територіях України противник зосередив понад 600 тис. особового складу. У Росії мали намір наприкінці 2024 року збільшити чисельність своїх військ на ТОТ України до 800 тис. військовослужбовців. Цей план провалився через те, що були системні та суттєві втрати на полі бою. А от поновлення військ у противника йшло важко. Починаючи з III кварталу минулого року росіяни могли набирати лише 600 осіб на добру, тоді як на початку року - до 1000 осіб на добу. Саме тому зараз противник не може створювати великі резерви й усі ці людські ресурси, які набираються по всій території РФ, відразу кидають на лінію фронту. У таких умовах війна на виснаження, яку росіяни намагаються вести, виснажує саме їх. Втім, Росія за будь-яку ціну намагається просунутись далі вглиб території України.

Ворог проводить постійні піхотні штурми на Лиманському напрямку

Начальник відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої бригади Максим Білоусов розповів, що ситуація на Лиманському напрямку доволі складна. Ворог намагається підтримувати темп наступальних дій з усіх напрямків, де тільки на це спроможний. За словами Білоусова, зараз спостерігається певна пауза в механізованих штурмах противника, але піхотні штурмові дії ворог постійно проводить. Іноді ворог навіть вдається до тактики "на живця". Тобто, росіяни беруть піхотинця, який може бути без броні, відправляють на штурм. Позаду нього завжди йде добре навчений російський окупант, коли першого піхотинця українські військовослужбовці ліквідовують, тоді йде атака і відпрацювання по вогневим точкам ЗСУ.



Карта бойових дій на Лиманському напрямку станом на 17 січня

Максим Білоусов розповів, що росіяни постійно втрачають дуже велику кількість техніки. Як тільки російські механізовані штурми потрапляють в зону відповідальності українських підрозділів, по них відразу використовують всі наявні засоби. Тобто, працюють ПТРК, важкі ударні дрони, аеророзвідка й артилерія. Росіяни просто пересуватись на техніці не можуть. Саме тому, вони вдаються у більшості випадків до піших штурмів. Втім, на думку Білоусова, якщо окупанти отримають вказівку пришвидшити просування, то відповідно й техніку вони будуть застосувати більше.

Максим Білоусов також повідомив, що російські полонені неодноразово розповідають про існування певних каст в окупаційній армії. Полонені розповідають, що їх ділять на мобілізованих та колишніх в'язнів і що вони не мають товариських відносин між собою. Також полонені росіяни розповідають про мотивацію йти до російської армії, найголовніша - гроші. Білоусов зауважив, що на питання про те, що вони прийшли вбивати українців, полонені завжди говорять, що не знали про це. Фактично, всі розповіді російських полонених зводяться до одного й того.

Маскування позицій - найголовніший спосіб протидїі ворожій артилерії

Максим Білоусов деталізував щодо методи протидії ворожій артилерії. Ключовим методом залишається маскування. Потрібно правильно й ефективно маскувати власні позиції, щоб ворогу було складно знайти фортифікації підрозділів ЗСУ. Білоусов також додав, що ефективним методом теж залишаються засоби РЕБ. За допомогою таких засобів дорогу складніше проводити аеророзвідку і знаходити позиції ЗСУ. Що стосується ворожих КАБів, то, за словами Білоусова, противник їх застосовує, але не в такій кількості, як це було кілька місяців. Білоусов додав, що контрбатарейна боротьба з боку ЗСУ теж ведеться на належному стані. Тому, щодо протидії ворожим артилерійським обстрілам, то в цьому питанні важливим залишається маскування позицій.

Підрозділи бригади також активно заміновують підходи до власних позицій. Максим Білоусов наголосив, що сапери бригади займаються дистанційним мінуванням і активно мінують території. До того ж інколи сам противник може активно заміновувати території, а потім самі ж на них підриваються. Активну участь в дистанційному мінуванні відіграють дрони.

Також Максим Білоусов розповів про ситуацію в самому селищі Терни. За його словами, селище майже вщент зруйноване, там залишись хіба що підвали. Жодного вцілілого будинку там немає.