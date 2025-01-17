Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Статті Окупанти застосовують тактику "на живця" для штурмів, Путін готує велику приховану мобілізацію через масштабні втрати окупаційної армії. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Окупанти застосовують тактику "на живця" для штурмів, Путін готує велику приховану мобілізацію через масштабні втрати окупаційної армії. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець Віталій Бесараб
17 січня, 2025 п'ятниця
20:12
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Російський диктатор Володимир Путін 16 січня підписав указ про збори резервістів та проведення удосконалення їхніх навичок. Втім, під виглядом зборів резервістів в Росії будуть намагатись провести приховану мобілізацію, щоб покращити ситуацію з особовим складом в російській окупаційній армії. Оскільки, через масштабні втрати та зменшення темпів вербування, відповідна проблема у росіян стає все більш серйознішою

Зміст

У Росії готують приховану мобілізацію під виглядом зборів резервістів

Вчора російський диктатор Володимир Путін підписав указ про збори резервістів, тобто осіб, які перебувають у запасі і мають певний військовий фах. Чому цей факт є дуже важливим? Вперше за 20 років такі збори в Росії збираються проводити взимку. Ці збори фактично є наміром противника провести приховану мобілізацію. Де-юре, коли йдеться про ці збори резервістів, то вони мають відбуватись на території РФ, де резервісти повинні вдосконалювати свої навички й, тож начебто їхня участь у бойових діях не передбачається. Втім, існує велика ймовірність того, що з цими резервістами, як і зі строковиками, будуть укладатись контракти. Оскільки саме це сьогодні є нагальною потребою російської окупаційної армії.

Сьогодні на тимчасово окупованих територіях України противник зосередив понад 600 тис. особового складу. У Росії мали намір наприкінці 2024 року збільшити чисельність своїх військ на ТОТ України до 800 тис. військовослужбовців. Цей план провалився через те, що були системні та суттєві втрати на полі бою. А от поновлення військ у противника йшло важко. Починаючи з III кварталу минулого року росіяни могли набирати лише 600 осіб на добру, тоді як на початку року - до 1000 осіб на добу. Саме тому зараз противник не може створювати великі резерви й усі ці людські ресурси, які набираються по всій території РФ, відразу кидають на лінію фронту. У таких умовах війна на виснаження, яку росіяни намагаються вести, виснажує саме їх. Втім, Росія за будь-яку ціну намагається просунутись далі вглиб території України.

Ворог проводить постійні піхотні штурми на Лиманському напрямку

Начальник відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої бригади Максим Білоусов розповів, що ситуація на Лиманському напрямку доволі складна. Ворог намагається підтримувати темп наступальних дій з усіх напрямків, де тільки на це спроможний. За словами Білоусова, зараз спостерігається певна пауза в механізованих штурмах противника, але піхотні штурмові дії ворог постійно проводить. Іноді ворог навіть вдається до тактики "на живця". Тобто, росіяни беруть піхотинця, який може бути без броні, відправляють на штурм. Позаду нього завжди йде добре навчений російський окупант, коли першого піхотинця українські військовослужбовці ліквідовують, тоді йде атака і відпрацювання по вогневим точкам ЗСУ.


Карта бойових дій на Лиманському напрямку станом на 17 січня

Максим Білоусов розповів, що росіяни постійно втрачають дуже велику кількість техніки. Як тільки російські механізовані штурми потрапляють в зону відповідальності українських підрозділів, по них відразу використовують всі наявні засоби. Тобто, працюють ПТРК, важкі ударні дрони, аеророзвідка й артилерія. Росіяни просто пересуватись на техніці не можуть. Саме тому, вони вдаються у більшості випадків до піших штурмів. Втім, на думку Білоусова, якщо окупанти отримають вказівку пришвидшити просування, то відповідно й техніку вони будуть застосувати більше.

Максим Білоусов також повідомив, що російські полонені неодноразово розповідають про існування певних каст в окупаційній армії. Полонені розповідають, що їх ділять на мобілізованих та колишніх в'язнів і що вони не мають товариських відносин між собою. Також полонені росіяни розповідають про мотивацію йти до російської армії, найголовніша - гроші. Білоусов зауважив, що на питання про те, що вони прийшли вбивати українців, полонені завжди говорять, що не знали про це. Фактично, всі розповіді російських полонених зводяться до одного й того.

Маскування позицій - найголовніший спосіб протидїі ворожій артилерії

Максим Білоусов деталізував щодо методи протидії ворожій артилерії. Ключовим методом залишається маскування. Потрібно правильно й ефективно маскувати власні позиції, щоб ворогу було складно знайти фортифікації підрозділів ЗСУ. Білоусов також додав, що ефективним методом теж залишаються засоби РЕБ. За допомогою таких засобів дорогу складніше проводити аеророзвідку і знаходити позиції ЗСУ. Що стосується ворожих КАБів, то, за словами Білоусова, противник їх застосовує, але не в такій кількості, як це було кілька місяців. Білоусов додав, що контрбатарейна боротьба з боку ЗСУ теж ведеться на належному стані. Тому, щодо протидії ворожим артилерійським обстрілам, то в цьому питанні важливим залишається маскування позицій.

Підрозділи бригади також активно заміновують підходи до власних позицій. Максим Білоусов наголосив, що сапери бригади займаються дистанційним мінуванням і активно мінують території. До того ж інколи сам противник може активно заміновувати території, а потім самі ж на них підриваються. Активну участь в дистанційному мінуванні відіграють дрони.

Також Максим Білоусов розповів про ситуацію в самому селищі Терни. За його словами, селище майже вщент зруйноване, там залишись хіба що підвали. Жодного вцілілого будинку там немає.

 

Теги:
Відео
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
Харківщина
Військові новини
Колонка Згурця
Лиман
Читайте також:
Денис Прокопенко (Редіс)
Автор Євген Козярін
15 січня, 2025 середа
Денис Прокопенко: Сьогодні повернули з полону одного важкохворого азовця - в російських застінках ще 849
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.09
    Купівля 42.09
    Продаж 42.66
  • EUR
    Купівля 43.28
    Продаж 44.05
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
17 січня
21:32
Володимир Зеленський
Ракетна програма й роботизовані системи: Зеленський провів засідання Ставки
21:21
"Військові небезпечні": речнику ВМС Плетенчуку й двом офіцерам відмовили в обслуговуванні в хостелі Києва
21:20
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила по Україні дрони ввечері 17 січня
20:55
Договір про забудову київського ботанічного саду Гришка розірвуть, - КМВА
20:53
У Києві відкрили посольство Албанії
20:31
Популяризував українську культуру: у віці 80 років помер австрійський письменник Мартін Поллак
20:03
OPINION
блог Ніка Нікалео
Безтурботне життя на соціалці у Бельгії. Яка його вартість і хто за це платить
20:00
конгрес США
Інавгурація Трампа відбудеться в ротонді Капітолія через холодну погоду
19:56
Марія Зайцева 9 серпня 2020 року біля Стели в Мінську
Під Бахмутом загинула білоруська доброволиця Марія Зайцева
19:53
У Росії літак здійснив аварійну посадку через технічні проблеми. Це 5-й такий випадок від початку року
19:51
Огляд
Смерть Путіна
Візуалізувати "Смерть Путіна": що подивитися на вихідних
19:42
танкер Eventin
Під санкції США вперше потрапили 6 недобудованих нафтових танкерів РФ
19:38
В Армія+ з'явились рапорти на приймання і здавання посади та відпустку у звʼязку з вагітністю
19:29
Оновлено
Армія РФ атакувала Кривий Ріг балістикою: 4 людини загинули, серед 14 поранених є діти. Рятувальні роботи завершили
19:17
США Україна
Адміністрація Байдена розсекретила інформацію про допомогу США Україні у розробці дронів нового покоління, - NYT
19:09
гроші
"Зимова єПідтримка": українці отримають ще 3,3 млрд грн протягом 17-19 січня
19:09
пожежна сигналізація
На Миколаївщині під час пожежі загинув 10-річний хлопчик
18:57
Ілля Ковтун
Олімпійський медаліст Ковтун подав документи на отримання громадянства Хорватії
18:46
G7
Країни G7 звинуватили РФ у таємних кампаніях з дезінформації та впливу через пропаганду RT
18:43
Пресреліз
Дональд Трамп
Інавгурація Трампа: спецефір на Еспресо із прямою трансляцією
18:40
Ексклюзив
Хмельницька АЕС
Будівництво нових блоків на Хмельницькій АЕС не відбудеться. Проєкт спрямований на майбутні вибори, - експерт з енергетики Омельченко
18:38
"Зігріймо Україну зараз": у Великій Британії відбудеться третій сезон фестивалю Kyiv Art Sessions
18:28
окупанти
Українські десантники взяли в полон 7 російських військових на Курахівському напрямку
18:17
Оновлено
Путін та президент Ірану Пезешкіан
Путін та президент Ірану Пезешкіан підписали договір про "стратегічне партнерство"
18:04
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Згурець відреагував на реакцію АОЗ щодо "маніпуляцій" у його матеріалі про закупівлі мін часів Другої світової
18:00
OPINION
блог Денис Прокопенко
Чому наші рубежі оборони стають прохідними дворами
18:00
Інтерв’ю
Альдо Шелленберг
Ексначальник Генштабу ЗС Швейцарії Альдо Шелленберг: Україна продемонструвала світові, як необхідно вести сучасну роботизовану війну
17:50
TikTok
Верховний суд США відхилив позов TikTok щодо свободи слова, що може призвести до заборони платформи
17:49
РФ намагається сформувати окупаційні адміністрації завдяки "ветеранам СВО", - Спротив
17:24
Олаф Шольц
Шольц заявив, що підтримка Маском ультраправих загрожує демократичному розвитку Європи
17:23
тюрма
Зґвалтував двох дівчат на Херсонщині: до 12 років заочно засудили російського окупанта
17:20
Імран Хан
Колишнього прем'єра Пакистану Імрана Хана засудили до 14 років ув'язнення у справі про земельну корупцію
17:06
Пресреліз
Еспресо логотип
Матеріали Сергія Згурця є достовірними і не містять маніпуляцій: Еспресо про резонанс навколо публікації про закупівлю застарілих мін
17:06
Зеленський у Києві провів зустріч з очільником опозиційної партії Словаччини Шимечкою
16:58
Оновлено
Дональд Трамп
Обговорили торгівлю і TikTok: Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову
16:50
Огляд
Девід Лінч
Голлівуд прощається з Девідом Лінчем: чим запам'ятався режисер сюрреалістичного кіно
16:42
На фронті від початку доби відбулось 97 боєзіткнень, з них 41 – на Покровському напрямку
16:36
Христя Фріланд
Христя Фріланд, яка має українське коріння, офіційно висунула свою кандидатуру на пост прем'єра Канади
16:32
Розкрадання коштів Укрзалізниці: нардепа підозрюють у співорганізації злочинної групи
16:17
Ізраїль
Кабінет безпеки Ізраїлю ратифікував угоду про перемир'я з ХАМАС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV