"Ворог намагається малими піхотними групами заходити в лісосмуги": бригада "Рубіж" про Лимано-Куп'янський та Сіверський напрямки

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Смуга відповідальності бригади "Рубіж" і підрозділів - це Лимано-Куп'янський і Сіверський напрямки. На цих напрямках за минулу добу противник проводив штурмові дії. На Куп'янському напрямку було три спроби штурмових дій, також 14 на Лиманському, і зросла кількість штурмів на Сіверському напрямку - вже їх було сім за минулу добу, всі в напрямку Білогорівки. Усі штурмові спроби противника були відбиті", - наголосив Борисенко.

За словами начальника розвідки зенітного ракетно-артилерійського

дивізіону бригади "Рубіж", росіяни продовжують активно використовувати авіацію, скидаючи велику кількість керованих авіаційних бомб (КАБ). Також активно працює ворожа артилерія, зокрема реактивні системи залпового вогню. Понад 2 тис. російських FPV-дронів було зафіксовано по всьому фронту.

"Ворог намагається малими піхотними групами заходити в лісосмуги, закріплюватися в стиках між нашими підрозділами, якщо йому це вдається. Техніку використовує мало, в невеликих обсягах, тому що техніка - це найперша ціль для наших пілотів FPV", - пояснив Борисенко.

Начальник розвідки також додав, що на напрямках відповідальності бригади "Рубіж", включно з суміжними підрозділами, ворог за минулу добу успіху не мав, зазнаючи втрат. Українські захисники тримаються та намагаються активніше працювати й стримувати ворога.