РФ за рік залучила додатково 100 тис. осіб до війни з Україною, - Сирський
У середу, 18 грудня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поділився інформацією, як протягом 2024 року росіяни збільшили кількість військ для війни з Україною
Про це Олександр Сирський сказав у інтерв'ю Le Monde.
"Чисельність російських військ постійно збільшується. Цього року, за нашими оцінками, на українській землі перебуває додатково 100 тис. російських солдатів. Наша головна мета в захисті - завдати противнику максимальних втрат на полі бою і знищити його військовий потенціал у глибині його території", - йдеться у заяві головкома.
За словами Сирського, російсько-українська війна також вийшла на новий технологічний рівень. Окрім протистояння збройних сил, також потрібно говорити про протистояння технологій.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також переконаний, що операція в Курській області - це успіх.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.68 Купівля 41.68Продаж 42.17
- EUR Купівля 43.75Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе