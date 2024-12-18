РФ за рік залучила додатково 100 тис. осіб до війни з Україною, - Сирський

Про це Олександр Сирський сказав у інтерв'ю Le Monde.

"Чисельність російських військ постійно збільшується. Цього року, за нашими оцінками, на українській землі перебуває додатково 100 тис. російських солдатів. Наша головна мета в захисті - завдати противнику максимальних втрат на полі бою і знищити його військовий потенціал у глибині його території", - йдеться у заяві головкома.

За словами Сирського, російсько-українська війна також вийшла на новий технологічний рівень. Окрім протистояння збройних сил, також потрібно говорити про протистояння технологій.