Росіяни активізувалися й утворили плацдарм у районі Лимана, - DeepState
У середу, 1 січня, стало відомо про активізацію російських терористів на Лиманському напрямку
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
За інформацією джерела, росіяни утворили плацдарм й тиснуть у напрямку села Іванівка біля Лиману.
"Противник вже давно націлився на місцевість навколо річки Жеребець і постійно шукає можливість витіснити підрозділи Сил оборони України по всьому відтинку Іванівка - Терни - Ямполівка - Торське. Найбільший тиск здійснюється на перші два села. В Іванівці ка**пи побачили можливість просування, тож неодмінно взялися це реалізовувати", - йдеться у повідомленні.
Як пояснюють аналітики, найбільш неприємним може стати вихід росіян на висоти за самим селом.
"Зараз українські військові роблять все можливе, щоб не дати ворогу закріпитися і відтіснити його, зламавши задум. На дану ділянку варто звернути увагу. Битва триває...", - додали у DeepState.
- Згідно з повідомленням Генштабу, від початку доби 1 січня на російсько-українському фронті зафіксували 101 бойове зіткнення. Російські окупанти зосереджують зусилля на Курахівському, Покровському та Времівському напрямках, а також на Курщині.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив робочий візит у Курську область РФ і нагородив українських військових, які працюють на цьому напрямку.
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