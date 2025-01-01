Росіяни активізувалися й утворили плацдарм у районі Лимана, - DeepState

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

За інформацією джерела, росіяни утворили плацдарм й тиснуть у напрямку села Іванівка біля Лиману.

"Противник вже давно націлився на місцевість навколо річки Жеребець і постійно шукає можливість витіснити підрозділи Сил оборони України по всьому відтинку Іванівка - Терни - Ямполівка - Торське. Найбільший тиск здійснюється на перші два села. В Іванівці ка**пи побачили можливість просування, тож неодмінно взялися це реалізовувати", - йдеться у повідомленні.

Як пояснюють аналітики, найбільш неприємним може стати вихід росіян на висоти за самим селом.

"Зараз українські військові роблять все можливе, щоб не дати ворогу закріпитися і відтіснити його, зламавши задум. На дану ділянку варто звернути увагу. Битва триває...", - додали у DeepState.