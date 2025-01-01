Сирський відвідав Курщину: Сили оборони знищили там понад 38 тис. росіян і більш ніж 1 тис. одиниць техніки
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив робочий візит у Курську область РФ і нагородив українських військових, які працюють на цьому напрямку
Про це він повідомив у Telegram.
"Під час роботи на Курському напрямку нагородив наших хоробрих воїнів. Героїчні дії українських військових змусили противника утримувати значне угруповання сил на своїй території та перекидати резерви з інших напрямків", - зазначив генерал.
"Завдяки вашій стійкості та мужності втрати ворога на Курщині склали понад 38 тис. особового складу та більш ніж 1 тис. одиниць техніки", - додав він.
Сирський нагадав, що 30 грудня Україна повернула з полону РФ 189 захисників.
"Це також і ваша заслуга, адже під час операції на цьому напрямку наш обмінний фонд поповнився більш ніж на 700 загарбників", - звернувся головком до військових, які працюють на Курському напрямку.
- За даними Сирського, втрати РФ у війні у 2024 році склали понад 420 тис. осіб.
- Згідно з повідомленням Генштабу, від початку доби 1 січня на російсько-українському фронті зафіксували 101 бойове зіткнення. Російські окупанти зосереджують зусилля на Курахівському, Покровському та Времівському напрямках, а також на Курщині.
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