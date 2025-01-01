Сирський відвідав Курщину: Сили оборони знищили там понад 38 тис. росіян і більш ніж 1 тис. одиниць техніки

Про це він повідомив у Telegram.

"Під час роботи на Курському напрямку нагородив наших хоробрих воїнів. Героїчні дії українських військових змусили противника утримувати значне угруповання сил на своїй території та перекидати резерви з інших напрямків", - зазначив генерал.

"Завдяки вашій стійкості та мужності втрати ворога на Курщині склали понад 38 тис. особового складу та більш ніж 1 тис. одиниць техніки", - додав він.



Сирський нагадав, що 30 грудня Україна повернула з полону РФ 189 захисників.

"Це також і ваша заслуга, адже під час операції на цьому напрямку наш обмінний фонд поповнився більш ніж на 700 загарбників", - звернувся головком до військових, які працюють на Курському напрямку.