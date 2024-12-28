З початку року загальні втрати окупантів перевищили 421 тис. осіб: Сирський підбив підсумки діяльності ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду щодо підсумків діяльності Збройних Сил України у 2024 році й визначив пріоритети на наступний рік
Про це головком повідомив у Facebook.
Він зауважив, що заслухав доповіді за напрямками ведення бойових дій, роботи Повітряних Сил і ППО, радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, підготовки і відновлення боєздатності, логістики, мобілізації, протидії правопорушенням.
"Цей рік був складним випробуванням нашої міцності. Але, попри все, ми вистояли і продовжуємо боротьбу – стримуємо чисельно переважаючого ворога, зберігаємо контроль над стратегічно важливими ділянками, утримуємо контроль над західною частиною Чорного моря, скорочуємо військовий та промисловий потенціал ворога, в тому числі і засобами DeepStrike", - зазначив Сирський.
Про втрати ворога
Головком повідомив, що від початку 2024 року загальні втрати задіяних у наступі окупантів вже перевищили 421 тисячу осіб вбитими і пораненими.
"Тобто цього року росіяни заплатили найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну", - наголосив головнокомандувач.
Він додав, що загальні втрати ворога за весь цей час становлять приблизно 785 тисяч військових.
Про розвиток безпілотних систем
"У році, що минає, у Збройних Силах України було створено Сили безпілотних систем. Нарощуємо цю надзвичайно важливу компоненту, необхідну в умовах сучасної технологічної війни. Порівняно з минулим роком обсяги постачання безпілотних систем до наших підрозділів збільшилися у 19 разів. Кількість уражених та знищених цілей противника зросла в 3,7 раза", - наголосив Олександр Сирський.
Про підготовку військових
Головком відмітив, що цьогоріч було збільшено терміни базової підготовки мобілізованих.
"Адже якісна підготовка є умовою збереження життів наших воїнів, на чому наголошую постійно", - зауважив Сирський.
Головнокомандувач додав, що на нараді було узагальнено існуючі проблеми та окреслено шляхи їхнього розв’язання.
"Визначив пріоритети на наступний рік. Поставив конкретні завдання командуванням та управлінням", - резюмував головком.
- Раніше повідомлялося, що Генштаб працює над створенням умов для забезпечення 2-місячної військової підготовки новобранців.
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