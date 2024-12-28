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З початку року загальні втрати окупантів перевищили 421 тис. осіб: Сирський підбив підсумки діяльності ЗСУ

Катерина Ганжа
28 грудня, 2024 субота
12:04
Війна з Росією

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду щодо підсумків діяльності Збройних Сил України у 2024 році й визначив пріоритети на наступний рік

Зміст

Про це головком повідомив у Facebook. 

Він зауважив, що заслухав доповіді за напрямками ведення бойових дій, роботи Повітряних Сил і ППО, радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, підготовки і відновлення боєздатності, логістики, мобілізації, протидії правопорушенням.

"Цей рік був складним випробуванням нашої міцності. Але, попри все, ми вистояли і продовжуємо боротьбу – стримуємо чисельно переважаючого ворога, зберігаємо контроль над стратегічно важливими ділянками, утримуємо контроль над західною частиною Чорного моря, скорочуємо військовий та промисловий потенціал ворога, в тому числі і засобами DeepStrike", - зазначив Сирський.

Про втрати ворога 

Головком повідомив, що від початку 2024 року загальні втрати задіяних у наступі окупантів вже перевищили 421 тисячу осіб вбитими і пораненими. 

"Тобто цього року росіяни заплатили найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну", - наголосив головнокомандувач. 

Він додав, що загальні втрати ворога за весь цей час становлять приблизно 785 тисяч військових.

Про розвиток безпілотних систем

"У році, що минає, у Збройних Силах України було створено Сили безпілотних систем. Нарощуємо цю надзвичайно важливу компоненту, необхідну в умовах сучасної технологічної війни. Порівняно з минулим роком обсяги постачання безпілотних систем до наших підрозділів збільшилися у 19 разів. Кількість уражених та знищених цілей противника зросла в 3,7 раза", - наголосив Олександр Сирський.

Про підготовку військових

Головком відмітив, що цьогоріч було збільшено терміни базової підготовки мобілізованих. 

"Адже якісна підготовка є умовою збереження життів наших воїнів, на чому наголошую постійно", - зауважив Сирський.

Головнокомандувач додав, що на нараді було узагальнено існуючі проблеми та окреслено шляхи їхнього розв’язання. 

"Визначив пріоритети на наступний рік. Поставив конкретні завдання командуванням та управлінням", - резюмував головком.

  • Раніше повідомлялося, що Генштаб працює над створенням умов для забезпечення 2-місячної військової підготовки новобранців.
Теги:
Новини
Україна
військові
ЗСУ
Військові новини
Олександр Сирський
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