З початку року загальні втрати окупантів перевищили 421 тис. осіб: Сирський підбив підсумки діяльності ЗСУ

Про це головком повідомив у Facebook.

Він зауважив, що заслухав доповіді за напрямками ведення бойових дій, роботи Повітряних Сил і ППО, радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, підготовки і відновлення боєздатності, логістики, мобілізації, протидії правопорушенням.

"Цей рік був складним випробуванням нашої міцності. Але, попри все, ми вистояли і продовжуємо боротьбу – стримуємо чисельно переважаючого ворога, зберігаємо контроль над стратегічно важливими ділянками, утримуємо контроль над західною частиною Чорного моря, скорочуємо військовий та промисловий потенціал ворога, в тому числі і засобами DeepStrike", - зазначив Сирський.

Про втрати ворога

Головком повідомив, що від початку 2024 року загальні втрати задіяних у наступі окупантів вже перевищили 421 тисячу осіб вбитими і пораненими.

"Тобто цього року росіяни заплатили найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну", - наголосив головнокомандувач.

Він додав, що загальні втрати ворога за весь цей час становлять приблизно 785 тисяч військових.

Про розвиток безпілотних систем

"У році, що минає, у Збройних Силах України було створено Сили безпілотних систем. Нарощуємо цю надзвичайно важливу компоненту, необхідну в умовах сучасної технологічної війни. Порівняно з минулим роком обсяги постачання безпілотних систем до наших підрозділів збільшилися у 19 разів. Кількість уражених та знищених цілей противника зросла в 3,7 раза", - наголосив Олександр Сирський.

Про підготовку військових

Головком відмітив, що цьогоріч було збільшено терміни базової підготовки мобілізованих.

"Адже якісна підготовка є умовою збереження життів наших воїнів, на чому наголошую постійно", - зауважив Сирський.

Головнокомандувач додав, що на нараді було узагальнено існуючі проблеми та окреслено шляхи їхнього розв’язання.

"Визначив пріоритети на наступний рік. Поставив конкретні завдання командуванням та управлінням", - резюмував головком.