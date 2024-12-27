Військову підготовку новобранців в Україні планують продовжити до двох місяців

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він провів підсумкову річну нараду з питань підготовки військовослужбовців з начальником Генштабу, заступником головкома, керівниками структурних підрозділів ГШ, командувачами видів та родів військ (сил), командирами окремих бойових військових частин.

"Зараз працюємо над створенням умов, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала два місяці. Адже якісна підготовка - це насамперед збережене життя і здоров‘я наших воїнів", - наголосив Сирський.

Відповідно до прийнятих ним рішень вже є перші випуски військовослужбовців, які проходили базову загальну військову підготовку (БЗВП) 1,5 місяця - замість колишнього 30-денного навчання.

Подальший курс новачка у військовій частині передбачений 5-14 діб, додав головком.

Проте, він зауважив, що у нинішніх умовах інтенсивних бойових дій ця вимога не завжди дотримується.

Він наголосив на потребі забезпечення повного, 14-денного, періоду адаптації новобранців у бригадах.

"Командири повинні максимально підготувати солдата до викликів сучасної війни, щоб зберегти його в бою",- підкреслив Сирський.

Він заслухав доповіді щодо проблем підготовки та їх вирішення, визначив завдання для покращення якості підготовки та її нарощення. Зокрема, оновлення стандартів БЗВП, проведення БЗВП на фондах бойових бригад тощо.