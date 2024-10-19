Базова підготовка новачків у ЗСУ: де вже перейшли на 45 днів замість 30

Про це повідомив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ Євген Межевікін, передає Українська правда.

"Один із важливих кроків, які зроблені для нарощення підготовки та покращення якості навчання військовослужбовців у навчальних центрах є збільшення термінів базової загальновійськової підготовки. З цією метою розроблена та затверджена програма БЗВП з терміном навчання 1,5 місяця", - зазначив Межевікін.

Він також уточнив, що збільшення терміну БЗВП до 1,5 місяця – це пілотний проєкт, який за рішенням головнокомандувача Олександра Сирського вже впроваджується на базі чотирьох ключових навчальних центрів ЗСУ. Наразі у цьому експерименті беруть участь близько 500 військовослужбовців.

За словами Межевікіна, оновлена програма БЗВП передбачає вивчення основ застосування безпілотників та окопних засобів радіоелектронної боротьби та розвідки, посилення тактико-вогневої підготовки, розвідувально-диверсійної діяльності та навичок виживання на фронті, особливо виживання в холодну пору року.

Він також зазначив, що результати пілотного проєкту проаналізують у грудні цього року. Вже після цього головнокомандувач ухвалить рішення, чи поширювати таку практику на інші навчальні центри.