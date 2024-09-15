Підготовка мобілізованих: термін БЗВП подовжать, з'явиться Школа інструкторів

Про це він написав у facebook.

"Якісна підготовка — один із головних чинників збереження життя українського воїна. Докладаємо для цього максимум зусиль", - зазначив Сирський.

Головнокомандувач провів робочу нараду з цього питання за участі керівників органів військового управління, які опікуються підготовкою, а також командирів бойових бригад та начальників навчальних центрів.

Військові обговорили проблемні питання, які впливають на якість підготовки військовослужбовців та напрацювали шляхи їх вирішення, а також розглянули напрямки вдосконалення навчальних програм.

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Сирський підкреслив, що ключову роль у якісній підготовці відіграють інструктори.

"Тому, максимальну увагу приділяємо залученню вмотивованих інструкторів із бойовим досвідом. Також опрацьовуємо можливість створення Школи інструкторів, яка буде основним і єдиним джерелом якісно підготовленого інструкторського складу", - розповів він.

За його словами, у жовтні-листопаді цього року буде розпочато проєкт зі збільшення терміну базової загальновійськової підготовки мобілізованих.

Продовжується робота над підвищенням якості підготовки військовослужбовців у навчальних центрах, додав головком.