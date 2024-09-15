Підготовка мобілізованих: термін БЗВП подовжать, з'явиться Школа інструкторів
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про початок проєкту щодо збільшення термінів базової загальновійськової підготовки для мобілізованих українців
Про це він написав у facebook.
"Якісна підготовка — один із головних чинників збереження життя українського воїна. Докладаємо для цього максимум зусиль", - зазначив Сирський.
Головнокомандувач провів робочу нараду з цього питання за участі керівників органів військового управління, які опікуються підготовкою, а також командирів бойових бригад та начальників навчальних центрів.
Військові обговорили проблемні питання, які впливають на якість підготовки військовослужбовців та напрацювали шляхи їх вирішення, а також розглянули напрямки вдосконалення навчальних програм.
Читайте також: Що таке СЗЧ та яке покарання передбачено за самовільне залишення частини: пояснення адвокатки
Сирський підкреслив, що ключову роль у якісній підготовці відіграють інструктори.
"Тому, максимальну увагу приділяємо залученню вмотивованих інструкторів із бойовим досвідом. Також опрацьовуємо можливість створення Школи інструкторів, яка буде основним і єдиним джерелом якісно підготовленого інструкторського складу", - розповів він.
За його словами, у жовтні-листопаді цього року буде розпочато проєкт зі збільшення терміну базової загальновійськової підготовки мобілізованих.
Продовжується робота над підвищенням якості підготовки військовослужбовців у навчальних центрах, додав головком.
- Петиція про зниження віку мобілізації з 60 до 50 років набрала необхідну кількість голосів та буде розглянута президентом України Володимиром Зеленським.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.58
- EUR Купівля 45.45Продаж 46.11
- Актуальне
- Важливе