Зеленський розгляне петицію про зниження верхньої межі мобілізаційного віку

Про це йдеться на сайті офіційного представництва Зеленського.

Згідно з інформацією на сайті офіційного представництва президента, петиція, яка була опублікована 5 липня, зібрала 25 тисяч голосів, що дає їй право на розгляд главою держави.

У петиції автори звертаються до президента з проханням знизити мобілізаційний вік для чоловіків з 60 до 50 років, аргументуючи це необхідністю "поліпшення економічного стану в країні". Однак, конкретні механізми, як це може бути досягнуто, не роз'яснюються.