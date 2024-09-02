Зеленський розгляне петицію про зниження верхньої межі мобілізаційного віку
Петиція про зниження віку мобілізації з 60 до 50 років набрала необхідну кількість голосів та буде розглянута президентом України Володимиром Зеленським
Про це йдеться на сайті офіційного представництва Зеленського.
Згідно з інформацією на сайті офіційного представництва президента, петиція, яка була опублікована 5 липня, зібрала 25 тисяч голосів, що дає їй право на розгляд главою держави.
У петиції автори звертаються до президента з проханням знизити мобілізаційний вік для чоловіків з 60 до 50 років, аргументуючи це необхідністю "поліпшення економічного стану в країні". Однак, конкретні механізми, як це може бути досягнуто, не роз'яснюються.
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