В Україні запроваджують експериментальні зміни щодо військового обліку: подробиці

Про йдеться на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У постанові "Про реалізацію експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів" зазначені декілька змін до військового обліку.

Відповідно до неї, хлопців від 17 до 25 років мають брати на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Це стосується і тих громадян, які проживають в Україні, і тих, хто за кордоном.

Також постанова змінює перевірку документів українських чоловіків за кордоном. Таким чином, громадяни ​​від 18 до 60 років, які за кордоном звертаються для оформлення українського чи закордонного паспортів, повинні пройти перевірку дійсності військово-облікових документів через державну електронну систему "Трембіта".

До Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (ЄДРПВР) без проходження ВЛК вноситимуть хлопців від 16 до 25 років, які живуть в Україні та звертаються за оформленням паспорта.

Водночас правило стосується і громадян, які проживають за кордоном і прагнуть оформити чи отримати паспорт у представництвах держави.

Згідно зі змінами, сформують перелік чоловіків віком від 16 до 60 років, які підлягають військовому обліку та чиї дані повинні бути у ЄДРПВР.

"Проєкт постанови розробляли Мінреінтеграції спільно з Міноборони, ДМС, МВС і Генштабом ЗСУ. Необхідність його запровадження неодноразово обговорювалася на міжвідомчих нарадах під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук. Такі нововведення сприятимуть забезпеченню оптимізації та ідентифікації відомостей у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів", - додають у відомстві.