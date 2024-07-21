Хлопці 17-річного віку за кордоном теж мають стати на військовий облік: як це зробити і що буде порушникам

Про це повідомив адвокат Сергій Савинський, пише "РБК-Україна".

Зазначається, що громадяни України чоловічої статті, яким виповнилося 17 років, зобов’язані стати на військовий облік, навіть перебуваючи за кордоном. За порушення даної норми особу можна також притягти до відповідальності за ст. 210 КУпАП.

Для того, щоб оновити дані за кордоном, чоловіки можуть передати їх через офіційну електронну адресу або телефони ТЦК та СП. Також можна подати заяву про взяття на військовий облік через закордонну дипломатичну установу України.

Читайте також: Яке покарання матимуть військовозобов'язані за неоновлення даних: пояснення Міноборони

"Разом із заявою про взяття на облік потрібно подати відповідні відомості (ІПН, адреса місця проживання, адреса електронної пошти та контактний номер телефону) та копії першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон", - каже адвокат.

За його словами, відповідна заява подається до закордонної дипломатичної установи України особисто разом із паспортом громадянина для виїзду за кордон, який після прийняття заяви повертається громадянину України. Або засобами поштового зв’язку разом з копією першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон.