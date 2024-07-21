Хлопці 17-річного віку за кордоном теж мають стати на військовий облік: як це зробити і що буде порушникам
17-річні хлопці, що проживають за кордоном, мають також оновити свої дані у ТЦК та СП. За порушення даної норми їх можуть притягнути до відповідальності
Про це повідомив адвокат Сергій Савинський, пише "РБК-Україна".
Зазначається, що громадяни України чоловічої статті, яким виповнилося 17 років, зобов’язані стати на військовий облік, навіть перебуваючи за кордоном. За порушення даної норми особу можна також притягти до відповідальності за ст. 210 КУпАП.
Для того, щоб оновити дані за кордоном, чоловіки можуть передати їх через офіційну електронну адресу або телефони ТЦК та СП. Також можна подати заяву про взяття на військовий облік через закордонну дипломатичну установу України.
Читайте також: Яке покарання матимуть військовозобов'язані за неоновлення даних: пояснення Міноборони
"Разом із заявою про взяття на облік потрібно подати відповідні відомості (ІПН, адреса місця проживання, адреса електронної пошти та контактний номер телефону) та копії першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон", - каже адвокат.
За його словами, відповідна заява подається до закордонної дипломатичної установи України особисто разом із паспортом громадянина для виїзду за кордон, який після прийняття заяви повертається громадянину України. Або засобами поштового зв’язку разом з копією першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
- Загалом з 18 травня по 16 липня 2024 року свої дані оновили 4 690 496 військовозобовʼязаних громадян України через ТЦК, ЦНАП або мобільний застосунок "Резерв+".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.35 Купівля 41.35Продаж 41.89
- EUR Купівля 45.07Продаж 45.82
- Актуальне
- Важливе