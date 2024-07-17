Майже 4,7 млн військовозобов'язаних українців оновили свої дані, - Міноборони
Загалом із 18 травня по 16 липня 2024 року свої дані оновили 4 690 496 військовозобовʼязаних громадян України через ТЦК, ЦНАП або мобільний застосунок "Резерв+"
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
"На вимогу Закону про мобілізацію, протягом 2 місяців, з 18 травня по 16 липня 2024 року, військовозобовʼязані повинні були оновити свої дані", - зазначає відомство.
Акцентується, що протягом цього часу дані оновили 4 690 496 українців.
Військовозобовʼязані оновлювали свої дані через:
- мобільний застосунок "Резерв+" - 3 028 066 людей;
- територіальні центри комплектування та соціальної підтримки - 510 203 військовозобовʼязані;
- центри надання адміністративних послуг - 1 152 227 українців.
Учора, 16 липня, завершився 60-денний період надання послуги з уточнення даних військовозобов’язаних у ЦНАПах: протягом цього часу нею скористалися більше 1,4 млн громадян України.
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