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Майже 4,7 млн військовозобов'язаних українців оновили свої дані, - Міноборони

17 липня, 2024 середа
20:27
Суспільство мобілізація

Загалом із 18 травня по 16 липня 2024 року свої дані оновили 4 690 496 військовозобовʼязаних громадян України через ТЦК, ЦНАП або мобільний застосунок "Резерв+"

Зміст

Про це повідомляє Міністерство оборони України. 

"На вимогу Закону про мобілізацію, протягом 2 місяців, з 18 травня по 16 липня 2024 року, військовозобовʼязані повинні були оновити свої дані", - зазначає відомство. 

Акцентується, що протягом цього часу дані оновили 4 690 496 українців. 

Військовозобовʼязані оновлювали свої дані через:

  • мобільний застосунок "Резерв+" - 3 028 066 людей;
  • територіальні центри комплектування та соціальної підтримки - 510 203 військовозобовʼязані;
  • центри надання адміністративних послуг - 1 152 227 українців. 

Учора, 16 липня, завершився 60-денний період надання послуги з уточнення даних військовозобов’язаних у ЦНАПах: протягом цього часу нею скористалися більше 1,4 млн громадян України.

Теги:
Україна
Технології
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
Міністр оборони України
ТЦК
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