Майже 4,7 млн військовозобов'язаних українців оновили свої дані, - Міноборони

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"На вимогу Закону про мобілізацію, протягом 2 місяців, з 18 травня по 16 липня 2024 року, військовозобовʼязані повинні були оновити свої дані", - зазначає відомство.

Акцентується, що протягом цього часу дані оновили 4 690 496 українців.

Військовозобовʼязані оновлювали свої дані через:

мобільний застосунок "Резерв+" - 3 028 066 людей;

територіальні центри комплектування та соціальної підтримки - 510 203 військовозобовʼязані;

центри надання адміністративних послуг - 1 152 227 українців.

Учора, 16 липня, завершився 60-денний період надання послуги з уточнення даних військовозобов’язаних у ЦНАПах: протягом цього часу нею скористалися більше 1,4 млн громадян України.