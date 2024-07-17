Понад 1,4 млн українців уточнили свої облікові дані у ЦНАП, - Мінцифри
Учора, 16 липня, завершився 60-денний період надання послуги з уточнення даних військовозобов’язаних у ЦНАПах: протягом цього часу нею скористалися більше 1,4 млн громадян України
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
Зазначається, що протягом 60 днів співробітники ЦНАП консультували українців з питань актуалізації інформації та встановлення мобільного застосунку Резерв+.
Водночас акцентується, що за останні 2 тижні кількість звернень збільшилася у 4 рази, коли за цей період сформували 1 418 930 заяв з уточнення даних військовозобов’язаних.
У Мінцифрі розповідають, що найбільше громадян уточнювали свої дані через ЦНАП у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській областях та в місті Київ.
"ЦНАПи забезпечили військовозобовʼязаних громадян якісним сервісом та згідно із Законом завершили надання цієї послуги. Відсьогодні оновлення даних можливе лише в ТЦК та в застосунку Резерв+", - додають у відомстві.
- Станом на 12 липня в застосунку "Резерв+" оновили свої дані 2,7 млн військовозобов’язаних українців.
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