Понад 1,4 млн українців уточнили свої облікові дані у ЦНАП, - Мінцифри

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Зазначається, що протягом 60 днів співробітники ЦНАП консультували українців з питань актуалізації інформації та встановлення мобільного застосунку Резерв+.

Водночас акцентується, що за останні 2 тижні кількість звернень збільшилася у 4 рази, коли за цей період сформували 1 418 930 заяв з уточнення даних військовозобов’язаних.

У Мінцифрі розповідають, що найбільше громадян уточнювали свої дані через ЦНАП у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській областях та в місті Київ.

"ЦНАПи забезпечили військовозобовʼязаних громадян якісним сервісом та згідно із Законом завершили надання цієї послуги. Відсьогодні оновлення даних можливе лише в ТЦК та в застосунку Резерв+", - додають у відомстві.