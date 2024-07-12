У Резерв+ оновили дані 2,7 млн українців

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, щодня близько 90-100 тис. громадян оновлюють дані через застосунок.

Черногоренко також зазначила, що з 2,7 млн українців "ніхто не отримав пуш з повісткою. Факт оновлення даних ніяк не прискорив отримання громадянином повістки".

Водночас заступниця підкреслила, що не слід чекати останніх днів для оновлення даних, оскільки тоді навантаження на систему буде найбільшим.

"Тож мільйони людей вже виконали вимогу оновити дані, і їм не знадобилося для цього стояти в чергах чи прокидатися о 5 ранку. Навіть якщо ваш документ з якихось причин не сформувався, ви все одно вже виконали основну вимогу — оновити дані", - написала Черногоренко.